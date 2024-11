Ben Affleck, il primo Thanksgiving da single lo passa con l’ex Jennifer Garner

Fonte: Getty Images Ben Affleck e Jennifer Garner

Ben Affleck e Jennifer Garner ancora vicini. Sono passati anni dal loro divorzio eppure i due sono ancora molto in sintonia, complice anche la presenza dei loro figli, che sono legati ad entrambi i genitori. L’attore e regista si è preso una pausa dalle riprese del suo nuovo film per trascorrere il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, insieme all’ex moglie e ai ragazzi . Il primo dopo l’addio tra il divo di Hollywood e Jennifer Lopez, che tanto ha fatto chiacchierare negli ultimi mesi.

Ben Affleck e Jennifer Garner di nuovo insieme per il Thanksgiving

Ben Affleck e Jennifer Garner hanno deciso di trascorrere insieme una delle festività più importanti negli Stati Uniti, il Giorno del Ringraziamento. E facendo del volontariato: i due ex coniugi hanno infatti servito pasti gratuiti alla comunità dei senzatetto di Los Angeles, mentre partecipavano all’evento annuale organizzato dal rifugio per homeless The Midnight Mission.

Affleck e Garner, entrambi 52enni, erano accompagnati dai loro tre figli: Violet, 18 anni, Seraphina, 15 anni e Samuel, 12 anni. “Amano davvero restituire qualcosa alla loro comunità e apprezzano il tempo di qualità trascorso insieme come famiglia”, ha raccontato una fonte a People.

Ogni Thanksgiving, l’organizzazione no-profit organizza una festa per migliaia di persone e famiglie senza fissa dimora a Skid Row, nel centro di Los Angeles, e l’iniziativa comprende un pasto festivo e spettacoli dal vivo.

Ben e Jennifer, che si sono lasciati nel 2015 dopo 10 anni di matrimonio, sono apparsi di buon umore mentre si univano al CEO dell’organizzazione, David Prentice, per una foto condivisa su Instagram.

“Oggi siamo stati onorati di avere Ben Affleck e Jennifer Garner con noi alla Midnight Mission per il Ringraziamento! La loro gentilezza, il loro calore e la loro dedizione hanno portato tanta gioia alla nostra comunità di Skid Row”, ha scritto l’associazione sui social.

E ancora: “Grazie, Ben e Jennifer, per aver servito i pasti e condiviso sorrisi in questo giorno speciale. La vostra compassione ci ricorda a tutti il ​​vero significato del Ringraziamento: stare insieme per sostenerci a vicenda”.

Ben Affleck e il volontariato

Non è la prima volta che Ben Affleck dimostra il suo sostegno a The Midnight Mission. L’attore ha scoperto per la prima volta questa organizzazione, attiva dal 1914, tramite un amico. “Ho scoperto che ottengo molto dal dare un po’ del mio tempo ad altre persone. Non so se questo aiuti loro o meno, ma so che è utile per me“, ha dichiarato l’attore qualche tempo fa.

La Midnight Mission è al servizio di chiunque ne abbia bisogno, con una serie di programmi incentrati sull’istruzione, il recupero e lo sviluppo della forza lavoro. “È facile alzare le mani e dire che non c’è niente che si possa fare – ha fatto notare Ben – Ma la verità è che ci sono persone che vogliono migliorare la propria vita, che sono in difficoltà, che hanno bisogno di aiuto e da cui puoi trarre beneficio anche solo facendo un po’, donando un po’ di soldi o un po’ di tempo. È semplicemente una cosa davvero potente da fare per riuscire a entrare in contatto con le persone”.

Il Thinksgaving di Jennifer Lopez

Mentre Ben Affleck si è dato alla beneficenza, il giorno prima del Thanksgiving Jennifer Lopez è stata fotografata a Los Angeles mentre entrava in un ristorante per un pranzo tra amici. È il suo primo Giorno del Ringraziamento dopo l’addio ad Affleck, che aveva sposato nel 2022. È probabile che la popstar abbia trascorso questa giornata con i figli, i gemelli Emme e Max, 16 anni, che ha avuto dal precedente marito Marc Anthony.