Jennifer Garner vicina a Ben Affleck, l’ira del fidanzato: “Un terzo incomodo”

Fonte: IPA Jennifer Garner e Ben Affleck

Il fidanzato storico di Jennifer Garner non ci sta: Ben Affleck si è ormai lasciato con Jennifer Lopez e negli ultimi tempi ha ritrovato una forte vicinanza con la ex moglie, ovvero Jennifer Garner. Che ormai è impegnata da anni con John Miller: quest’ultimo si è detto affatto entusiasta del tempo che trascorrono insieme. Negli ultimi mesi Ben si è appoggiato moltissimo a Jennifer, tanto da indurre il suo fidanzato alla gelosia. Un terzo incomodo, la “terza ruota del carro”. Ecco cosa sta succedendo.

John Miller, il fidanzato di Jennifer Garner geloso del suo rapporto con Ben Affleck

Un legame che viene descritto come sempre più stretto e persino eccessivo: Ben Affleck ha trascorso le ultime festività con la famiglia di Jennifer Garner, sia il Ringraziamento quanto il Natale. La Garner ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia numerosa che si è sempre riunita al gran completo durante questi eventi importanti, e desidera lo stesso per i figli che ha avuto con Ben Affleck. Non vuole togliere loro la possibilità di avere dei ricordi preziosi con entrambi i genitori, anche se si sono lasciati da tempo.

Tuttavia, secondo un insider, il rapporto non sarebbe unicamente così stretto per i figli, quindi per una questione di co-genitorialità. “Prima si trattava solo dei bambini, ma John pensa che potrebbe riguardare di più di questo”. Pare che non si senta minacciato all’idea che la Garner possa tornare con il suo ex, tuttavia il legame è innegabile. Ben e Jennifer si frequentano a “intermittenza” sin dal 2018. Sono stati sposati per 10 anni, dal 2005 al 2015 e hanno avuto tre figli, ovvero Violet, 19 anni, Seraphina, 16 anni, e Samuel, 12 anni.

Jennifer Garner e Ben Affleck, il legame

L’ex coppia sta trascorrendo sempre più tempo insieme ed è più unita che mai dopo il divorzio di Affleck con Jennifer Lopez. “Soprattutto dopo il divorzio di Ben da Jennifer e con gli incendi di Los Angeles e tutto il resto, si sono ritrovati a fare affidamento l’uno sull’altro più che mai”, ha svelato un insider a Page Six. In effetti è stata proprio la Garner a invitare Ben Affleck a festeggiare il Natale in famiglia insieme ai tre figli. All’epoca, anche la Lopez aveva espresso qualche timore sulla possibilità di un loro ritorno di fiamma.

Per il Giorno del Ringraziamento, invece, hanno deciso di fare un’attività importante in famiglia, ovvero recarsi al centro di Los Angeles per aiutare a sfamare 2.000 senzatetto. Si sono poi ritrovati insieme anche alla sera per cenare insieme. Nell’estate del 2021, sia Jennifer Garner quanto Ben Affleck hanno ritrovato i rispettivi ex: la prima è tornata con John Miller, con cui avevo avuto una storia nel 2018, mentre Affleck è stato al fianco di Jennifer Lopez fino all’annuncio della separazione avvenuto nel 2024. A conti fatti, al netto della gelosia del fidanzato della Garner (più che comprensibile, aggiungiamo noi), un ritorno di fiamma tra Ben e la Garner è molto improbabile. Ma mai dire mai, naturalmente, e se c’è una cosa che sappiamo su Hollywood, è che (davvero) tutto è possibile.