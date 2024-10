Jennifer Lopez rompe il silenzio dopo il divorzio con Ben Affleck: “Mi sono sentita triste e sola”

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Lopez

A pochi mesi dal divorzio con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio. In una recente intervista, la popstar ha ripercorso i dolorosi momenti della separazione, spiegando che, al momento, non è alla ricerca di un altro compagno: “Ho bisogno di stare da sola”.

Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck: “Ho imparato la lezione”

Tempo di bilanci e riflessioni per Jennifer Lopez. Dopo il divorzio con Ben Affleck, la popstar ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale al magazine Interview: il ritratto che emerge, è quello di una donna consapevole e forte, pronta a rialzarsi da sola. “Ci sono dei momenti in cui la vita ti manda delle situazioni per assicurarsi che tu abbia realmente imparato la lezione, ma io non lo avevo fatto” ha candidamente dichiarato la popstar in merito alla separazione.

Fonte: Getty Images

Jennifer ha quindi spiegato qual è l’insegnamento di cui ha fatto tesoro: “Devi imparare a stare da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E quindi questa estate mi sono detta ‘ho bisogno di andare via e stare da sola’. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male”. Il dolore, in ogni caso, le ha aperto gli occhi: “Adesso capisco certe cose in senso molto più profondo: non vuol dire che non commetterò più errori in futuro, ma quando succedono di queste cose ti fermi a riflettere e capisci che ruolo hai giocato, a cosa avresti dovuto prestare più attenzione. Sono delle vere e proprie lezioni di vita” ha concluso.

La visione attuale dell’amore di Jennifer Lopez, alla luce dei molti errori commessi negli anni, è quindi cambiata: “Ho imparato che qualcuno che ti ama ti aiuterà a guarire le tue ferite. Una persona che ti ama ti fa sentire al sicuro, ti aiuta a migliorare e ti capisce. Tutti abbiamo dei limiti, ma solo così si può crescere insieme”.

La nuova vita da single di Jennifer Lopez

Dopo tante delusioni, Jennifer Lopez ha assicurato anche di non essere pronta ad iniziare una nuova relazione: “Non sto cercando nessuno perché è quello che ho fatto negli ultimi 25-30 anni. Mi sono andata sempre a cercare situazioni impegnative. Spesso in quanto persone romantiche che amano stare in una relazione e vogliono crescere accanto a qualcuno pensiamo che quella sia felicità. Ma non è sempre così”.

Eppure, ammette la cantante, la vita da single non è tutta rose e fiori: “Mi sono sentita sola e spaventata. Non è una situazione così familiare per me. Ma poi, quando inizi a riflettere, capisci che queste cose non ti uccideranno. Sono capace di provare gioia ed amore anche da sola”, ha spiegato JLo, aggiungendo che “essere in una relazione non mi definisce. Non posso cercare la mia felicità in un’altra persona. Devo trovarla dentro me stessa. Pensavo di essere felice, ma stavo cercando che qualcuno riempisse i miei vuoti”. La chiave per la serenità, ammette, è solo una: “Devi essere completo se vuoi qualcosa di più completo”. E come darle torto.