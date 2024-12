Jennifer Garner e Ben Affleck, Natale insieme “ma solo per i figli”: i timori di J.Lo

Fonte: Ansa Jennifer Garner e Ben Affleck

Jennifer Garner e Ben Affleck hanno trascorso il Natale insieme: a distanza di mesi dalla separazione dell’attore con Jennifer Lopez, ha scelto di passare il periodo festivo accanto all’ex moglie, un “regalo” per i figli Violet, Seraphina e Samuel. Ma anche un desiderio della Garner, che è cresciuta circondata sempre dalla sua famiglia: sogna lo stesso per i figli, anche se non sta più insieme ad Affleck da molti anni. Eppure, ora il pensiero vola ai timori che Jennifer Lopez aveva espresso sulla vicinanza tra gli ex… ma procediamo per punti.

Jennifer Garner e Ben Affleck, Natale in famiglia

Una fonte ha raccontato a People che Jennifer Garner e Ben Affleck sono stati insieme per Natale, ma solo per i figli. “Jen è cresciuta circondata dalla sua famiglia per le feste, e vuole lo stesso per i suoi figli”, ha aggiunto. Sono passati molti anni, a dire il vero, dalla rottura tra la Garner e Affleck: quasi 10, avvenuta nel 2015 dopo 10 anni di matrimonio. Da quando però Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Affleck, l’ex coppia sta trascorrendo molto più tempo insieme.

Hanno passato anche il Giorno del Ringraziamento insieme, facendo volontariato insieme ai figli alla Thanksgiving Street Fair, un evento organizzato per servire pasti ai meno fortunati a Los Angeles. “A loro piace davvero restituire qualcosa alla comunità e apprezzare il tempo di qualità trascorso insieme come famiglia”.

Ma per chi sta già sognando un ritorno di fiamma, proprio no, non è questo il caso, almeno secondo un’altra fonte vicina all’ex coppia. “Jennifer vuole solo che i suoi figli siano felici. Continuerà a fare in modo che trascorrano del tempo insieme come una famiglia, con anche Ben. I ragazzi si divertono quando passano del tempo insieme. Jen è grata che Ben stia bene. Sono amici, ma questo è tutto”.

I timori di Jennifer Lopez sul ritorno di fiamma

In tutto ciò non dimentichiamo che Jennifer Garner ha un fidanzato di lunga data, ovvero John Miller, conosciuto nel 2018: la loro storia d’amore è durata fino al 2019, ma poi si sono incontrati di nuovo nel 2021 e da allora si vedono ogni giorno. I timori della Lopez, però, sono sempre stati evidenti, come riportato da In Touch.

“Vedere le foto di loro che sembrano più una coppia che degli ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per JLo, è stata la spinta di cui aveva bisogno per chiedere finalmente il divorzio. Lei continuava a sperare che lei e Ben potessero risolvere le cose, ma lui non ha fatto alcuno sforzo e sembrava interessato solo a passare del tempo con Jen e i suoi figli. È stato orribile per J.Lo, perché ora si chiede se è stata una sorta di pedina che lui ha usato per cercare di riconquistare Jen”. In realtà, le fonti sono molto contrastanti, soprattutto considerando che la Garner avrebbe supportato la Lopez e Affleck per tornare insieme e risolvere i problemi invece di chiedere il divorzio. Ma chissà: a Hollywood tutto è possibile.