Jennifer Lopez e Ben Affleck, crisi senza fine: non c’è più la fede al dito

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Lopez

A livello internazionale l’unica coppia più attenzionata dai paparazzi in questo momento, rispetto a Jennifer Lopez e Ben Affleck, è forse soltanto quella composta da Kate Middleton e dal Principe William.

Ogni movimento delle due star è posto sotto l’occhio molto attento dei paparazzi e, quanto atteso, è infine avvenuto. In tanti osservavano con attenzione le mani dei due sposini in crisi, e alla fine la fede nuziale è sparita.

Ben Affleck ha tolto la fede

In un clima in cui ogni gesto viene riportato dai giornali, decidere di mostrarsi in pubblico senza la fede nuziale al dito vuol dire gridare al mondo che c’è una notizia da riportare. Per quanto Ben Affleck odi l’attenzione dei fotografi, soprattutto in riferimento alla privacy dei suoi figli, la scelta di pranzare in pubblico con sua figlia Violet (avuta dal matrimonio con Jennifer Garner) senza anello, è un po’ contraddittoria.

Il tutto è avvenuto nella giornata di sabato 22 giugno a Los Angeles. I due si sono recati presso la Tasty Noodle House. Abiti comodi, ovviamente, come per qualsiasi uscita padre-figlia informale. Maglia bianca sotto una camicia di flanella, jeans, sneaker Nike e sguardo poco rilassato dinanzi alle fotocamere e videocamere degli addetti ai lavori.

C’era tutto il tipico set di Ben Affleck in pubblico, tranne l’anello di matrimonio. Fino a pochi giorni fa la fede era al proprio posto e, per quanto non si escluda che possa tornarvi, la sua rimozione fa discutere. Ciò soprattutto perché in concomitanza con la vacanza in Italia in solitaria di Jennifer Lopez, chiaramente in bisogno di relax.

Aria di divorzio

Da mesi si parla insistentemente di divorzio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Di recente una fonte vicina alla cantante, attrice e produttrice ha spiegato come lui sia un uomo d’oro ma, al tempo stesso, poco propenso a un certo stile di vita. Ciò comporta un atteggiamento spesso “pesante”, difficile da digerire sul lungo periodo. Di fatto i due sono sempre stati diversi nell’approccio alla celebrità, con lui riluttante all’idea di condurre una “vita da star”, fatta di mille impegni pubblici e tanta condivisione del privato.

All’addio passato era seguito questo nuovo ritrovamento, come in un film. Il lieto fine però sembra non avere spazio qui. Nessuno dei due ha parlato apertamente della vicenda, ma certe azioni sono decisamente rumorose. L’addio alla fede coincide con la vacanza di J-Lo in Italia. Lo scorso 19 giugno è stata infatti paparazzata in un albergo di Positano. In un primo momento si ipotizzava una vacanza per ritrovarsi ma di Ben Affleck neanche l’ombra.

Tanto a cui pensare per la star latina, che ha anche annunciato di voler rimandare il suo tour 2025 per stare al fianco della sua famiglia: “L volontà di prendersi del tempo da trascorrere con i figli, la famiglia e gli amici più cari”. Tutto lascia pensare che nelle prossime settimane possano esserci degli sviluppi, in seguito a quella che sembra la crepa più profonda di questo periodo altalenante.