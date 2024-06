Ben Affleck non ha trascorso la festa del papà insieme di Jennifer Lopez: spazio invece all'ex, e madre dei suoi figli, Jennifer Garner. Ecco come stanno le cose tra loro

Ben Affleck continua a essere al centro dell’attenzione dei paparazzi e non per i suoi progetti lavorativi. Tutti si chiedono quale sarà il prossimo step nel matrimonio con Jennifer Lopez. Una storia cinematografica, rinata dopo tanti anni e dopo numerose delusioni con altri partner.

Nessun lieto fine, però, con i fantasmi del passato che paiono essere tornati a far sentire il proprio peso. Nessun divorzio o separazione ufficiale, al momento, ma da più fronte si parla con insistenza di vera e propria crisi. Chi sta lottando maggiormente per loro? L’ex storica di Affleck, ovvero Jennifer Garner.

Ben Affleck e Jennifer Garner

Gli amanti del drama vogliono poter vedere nella vicinanza tra Ben Affleck e Jennifer Garner qualcosa di romantico. Qualcosa di più di due adulti, un tempo legati, rimasti uniti per il bene dei figli. A confermare il fatto che non ci sia affatto alcun segnale di un ritorno di fiamma, c’è la spinta che l’attrice pare stia dando al padre dei suoi figli per risolvere i problemi matrimoniali in atto.

In questa fase delicata, però, è di certo strano, a guardarla da fuori, che Ben Affleck abbia trascorso la festa del papà senza vedere J-Lo. Fianco a fianco con Jennifer Garner. I due sono stati avvistati domenica 16 giugno. È stata lei a raggiungere casa dell’attore, che è in seguito salito a bordo della sua auto per riportarla indietro.

Il rapporto con Jennifer Lopez

Qual è il motivo della crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez? Non si hanno notizie certe ma, nel corso dei mesi, tanti “bene informati” hanno offerto la loro visione. Una fonte vicina a J-Lo ha rivelato al Daily Mail come la cantante e attrice abbia provato a recuperare il rapporto.

“Jenny ne ha avuto abbastanza e ci ha provato davvero, ma non sta migliorando. Le cose sono peggiorate”. Lui viene definito come negativo e scontroso e, in generale, poco propenso a comunicare.

Si stanno creando di fatto degli schieramenti, come spesso accade durante le separazioni vip. In Italia, ad esempio, sta accadendo lo stesso con Chiara Ferragni e Fedez, al centro di uno scontro a distanza via social e non solo.

In linea generale, però, stampa e pubblico sembrano aver preso di mira lei. Si ha l’idea che la massa veda Ben Affleck come “vittima” della diva. La stessa fonte ha però spiegato come il problema sarebbe lui: “Se le persone potessero vedere quello che ha realmente passato, sarebbero più indulgenti con lei. Ben è un ragazzo eccezionale ma può essere scontroso e un po’ deprimente. Fuma una sigaretta dopo l’altra, impreca e appare irritato per la maggior parte del tempo. Però è un padre meraviglioso”.

Spiegata così, non sarebbe di fatto colpa di nessuno. Ciò che resta, alla fine, sono due persone dai caratteri incompatibili, forse proprio come quando erano ragazzi. J-Lo intanto ha condiviso su Instagram una foto di Affleck tratta dal film Pearl Harbor del 2001. Ha voluto elogiarlo nelle storie social nel giorno della festa del papà, scrivendo: “Il nostro eroe. Felice festa del papà”.