Dopo aver deciso di interrompere il suo tour per dedicarsi alla famiglia, Jennifer Lopez ha dimostrato di prendere sul serio questa scelta partecipando a un evento significativo per la famiglia Affleck. I due hanno partecipato, di 12 anni, alla quale erano presenti anche l'ex moglie, Jennifer Garner, e sua madre, Chris Anne Boldt. Entrambi sono stati fotografati con la fede nuziale al dito. Questo incontro avviene mentre continuano a circolare voci di problemi nella relazione tra Lopez e Affleck. La coppia ha messo in vendita la loro casa da 60 milioni di dollari solo 13 mesi dopo averla acquistata, alimentando ulteriormente i rumors di un possibile divorzio. Inoltre, J-lo è stata vista visitare case da sola, suggerendo che potrebbe cercare una nuova residenza indipendente.