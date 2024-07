Jennifer Lopez compleanno da single: le foto a pranzo senza Ben Affleck

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Sembrano esserci ormai pochi dubbi sul fatto che ci sia una profonda crisi in atto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: sempre più spesso avvistata senza il marito, la popstar ha celebrato anche il suo compleanno lontana dal consorte. Per festeggiare i suoi 55 anni, Jlo si è concessa un pranzo con alcuni amici in un ristorante francese. Il grande assente, neanche a dirlo, era proprio Affleck.

Jennifer Lopez, il pranzo di compleanno senza Ben Affleck

Solo nella giornata di ieri Jennifer Lopez era stata immortalata in bicicletta con la fede nuziale, smentendo in parte le voci di un’imminente separazione da Ben Affleck. La crisi tra i due, ad ogni modo, sarebbe tutt’altro che risolta: la popstar ha infatti celebrato il suo compleanno senza il marito al suo fianco, circondandosi solo dell’affetto di amici e famiglia. Per spegnere le sue prime 55 candeline, JLo si è concessa un pranzo presso il ristorante francese Pierre’s, negli Hampton: ma a brillare, è stata l’assenza di Ben.

Jennifer è arrivata al ristorante pedalando in compagnia del figlio Max, avuto dal primo marito Marc Anthony, e di un amico, che l’ha omaggiata con una coroncina a tema Happy Birthday. La star è stata quindi raggiunta da altri amici, con i quali si è intrattenuta tra una portata ed un sorso di vino. Dopo poche ore, ha fatto ritorno a casa sempre a bordo della sua ormai inseparabile bicicletta. Nonostante tutto, Jennifer è apparsa piuttosto serena, oltre che in splendida forma.

Complice l’importante occasione, la diva ha scelto un look destinato a dettar tendenza: negli scatti, è impossibile non notare il bellissimo abito estivo bianco e verde acqua firmato Dior, del valore di oltre 3000 euro. Per completare il suo outfit di compleanno, Jennifer Lopez ha scelto un cinturino in vita, scarpe basse, tote bag e occhiali oversize. L’accessario che si è fatto più notare, ad ogni modo, è la fede nuziale, che, come già anticipato, la star continua ad indossare.

Il lungo compleanno di JLo

Jennifer Lopez ha compiuto 55 anni il 24 luglio, e, come suo solito, ha deciso di festeggiare in grande. Il discreto pranzo di oggi segue infatti ad un pre-party di compleanno faraonico che la diva ha organizzato negli Hamptons. La festa, ispirata alla serie tv Bridgerton, ha visto moltissimi invitati, e trasformato la residenza della star in una vera e propria dimora della Regency Era: tra carrozze con cavalli, sontuose decorazioni floreali e un quartetto d’archi, JLo si è divertita ad indossare i panni della Regina Carlotta, sfoggiando un outfit a tema e sedendo su un vero e proprio trono.

Per quanto il party si sia rivelato un successo e gli amici presenti abbiano inondato la festeggiata d’affetto, anche in questo caso si è notata l’assenza di Ben Affleck. L’attore, come riporta il magazine People, non ha preso parte all’evento, ma non sono chiari i motivi. Ad ogni modo, proprio come sua moglie, anche lui continua ad indossare la fede nuziale, come dimostrano dei recenti scatti a Los Angeles. Insomma, anche se la crisi pare essere abbastanza profonda, non è ancora detta l’ultima parola.