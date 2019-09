Gabriel Garko in vacanza con Gabriele Rossi dopo le nozze segrete

editato in: da

Dopo i gossip sulle nozze segrete, Gabriel Garko vola in Egitto con Gabriele Rossi.

L’attore ha raggiunto il Nordafrica per una vacanza a base di relax, ma anche di lavoro documentando il viaggio su Instagram. Nei rispettivi profili infatti sono apparse, soprattutto nelle Stories, foto e video che raccontando il soggiorno di Gabriele e Gabriel in Egitto, fra cene, chiacchiere con gli amici ed escursioni.

Non si tratta solamente di un viaggio di piacere, i due attori infatti hanno partecipato anche a un festival cinematografico. Questo però non gli ha impedito di rilassarsi un po’ e di godersi le bellezze del paese.

Nel frattempo i gossip sulla vita privata di Garko non si spengono. Qualche giorno fa infatti il modello era stato paparazzato durante una pausa dal set mentre fumava una sigaretta. Certo di essere lontano da occhi indiscreti, Gabriel aveva sfoggiato una fede al dito. Un dettaglio che non era sfuggito ai paparazzi di Chi, ma soprattutto ai fan, che da tempo si chiedono se il suo cuore sia occupato.

Il re delle fiction si è sposato in segreto? Per ora lui tace, ma qualche tempo fa aveva raccontato di essere fidanzato e di sognare il matrimonio. “Sono fidanzato da un po’ di tempo – aveva raccontato lo scorso giugno al settimanale Chi -. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? – aveva concluso -. Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno”.

Ad oggi non sappiamo chi sia la misteriosa persona che ha conquistato l’attore, mentre la presenza di Gabriele Rossi al suo fianco continua a essere una certezza. I due si sono conosciuti sul set de L’Onore e il Rispetto e da allora il loro rapporto è cresciuto sempre di più. Questa non è l’unica vacanza che Gabriel e Gabriele hanno fatto insieme, qualche mese fa avevano raggiunto le montagne innevate, per un week end a base di sci, insieme a Eva Grimaldi e Imma Battaglia.