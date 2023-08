Manuela Arcuri si confessa sui suoi amori. La stoccata a Gabriel Garko

Fonte: IPA Manuela Arcuri parla degli amori del passato

Non è mai facile confessarsi sui propri amori: i flirt del passato, le relazioni lunghe (o meno), i legami fugaci, ma passionali. Lo ha fatto l’attrice Manuela Arcuri in una lunga intervista, parlando del suo passato. Ormai da anni al fianco di Giovanni Di Gianfrancesco, che ha sposato per la seconda volta durante l’estate del 2022, l’attrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E, dobbiamo dirlo, non è sfuggita ai più la stoccata a Gabriel Garko.

Manuela Arcuri, gli amori del suo passato

Quando si è famosi, è inevitabile: le proprie relazioni finiscono sempre al centro del chiacchiericcio. Lo sa bene Manuela Arcuri, che, nell’intervista concessa al Corriere della Sera, ha ripercorso il suo passato, tra carriera e amori. La sua storia più importante? Quella con Francesco Coco, per cui ha speso parole speciali, specificando anche il motivo della rottura.

“Francesco Coco? Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione. Di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. Non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista”.

Oltre alla storia d’amore con Francesco Coco, ha voluto citare anche il rapporto con Aldo Montano. Anche in questo caso ha decisamente ricordato le cose belle di quei tempi. “Con Aldo Montano è stata una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo”.

La stoccata a Gabriel Garko

Ma nel passato di Manuela Arcuri c’è anche un altro rapporto, molto diverso. Tutti ricordiamo l’attrice con Gabriel Garko: una coppia che ha funzionato più sullo schermo che nella vita reale. Era il (lontano) 2009: i due si sono avvicinati sul set de Il Peccato e la Vergogna. Relazione fugace, certo. Al Corriere, la Arcuri ha detto: “Con Garko un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.

Eppure, tornando indietro nel tempo, esattamente al 2020, nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la Arcuri aveva rivelato molto di più. “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera”, aveva detto dopo il coming out dell’attore. “Ero innamorata di lui, c’era grande attrazione. (…) È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

Le nozze con Giovanni Di Gianfrancesco

Oggi Manuela Arcuri è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: come ha detto nel corso dell’intervista, sono “super collaudati”, ed è molto felice di averlo sposato in Italia, dopo il primo matrimonio celebrato a Las Vegas nel 2013. La seconda cerimonia, invece, si è tenuta il 22 luglio nella chiesa di Santo Stefano a Bracciano, mentre il ricevimento è stato celebrato nel Castello degli Odescalchi. Una location a dir poco mozzafiato, dal momento in cui è stata scelta persino da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti o ancora Tom Cruise e Katie Holmes. E l’amore tra Manuela e Giovanni? Più forte che mai. Come nelle favole.