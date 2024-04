Alice Arcuri, chi è l’attrice de Il clandestino

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA L'attrice Alice Arcuri

Alice Arcuri è un’attrice ben nota al pubblico appassionato delle fiction Rai. È tra le protagoniste de Il clandestino, con Edoardo Leo, ma ha già mostrato il proprio talento in produzioni come Don Matteo, Blanca e Doc 2, tra le altre. Proviamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Chi è Alice Arcuri

Nata nel 1984, Alice Arcuri non è di certo una figlia d’arte. La sua è una famiglia di medici e il mondo della recitazione non era affatto la sua prima scelta nella vita. Prima di cimentarsi con il set, infatti, si era dedicata per anni a livello agonistico alla scherma.

Tutto è cambiato, però, dopo aver scoperto di soffrire di una forma rara di displasia. Sospinta da sua madre, ha così cambiato percorso e ha iniziato a seguire un corso di teatro. La recitazione l’ha così rapita, fino ad arrivare ai livelli nazionali attuali.

Il suo percorso da attrice è proseguito di pari passo con quello scolastico. Ha scelto di laurearsi in Lettere moderne, per poi diplomarsi presso il Teatro stabile di Genova, vincendo inoltre il premio Hystrio come miglior attrice esordiente italiana. Che dire, il suo talento era purissimo fin dalle origini, si può dire.

Dalla scherma alla recitazione

Negli ultimi anni ha rilasciato alcune interviste molto interessanti, parlando di sé, dei suoi progetti precedenti Il clandestino e di quel momento cruciale nella sua vita. Si tratta ovviamente del suo addio alla scherma: “Ho tirato di scherma a livello agonistico per ani. Intorno agli undici, però, ho scoperto di avere una displasia molto rara. Si chiama displasia femoro-patellare. Ho così dovuto interrompere lo sport. Mia madre mi costrinse a fare un corso di teatro, obbligandomi”.

Probabilmente la mamma volle tentare in tutti i modi di ridestarla dal torpore nel quale era caduta, considerando la tremenda notizia. Il piano di una vita saltato e, al tempo stesso, la rinuncia a qualcosa che la rendeva felice.

Ha ammesso d’aver messo piede controvoglia al suo primo corso di recitazione, ma durante il saggio di fine anno venne colta da un’epifania. Si è resa conto che dentro di lei qualcosa stava nascendo. Ha così deciso di gettarsi in un nuovo progetto e aveva ragione, così come sua madre.

Il fidanzato di Alice Arcuri

Alice Arcuri ha da tempo incontrato l’amore e il suo nome è Luigi Russo. Un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e, per questo, le informazioni sul suo conto sono molto limitate.

Un amore che prosegue a gonfie vele da tempo. Un’unione coronata anche dall’arrivo di un figlio, nato nel 2014. Una famigliola felice che vive a Genova. L’attrice tiene molto alla sua sfera privata e tenta di proteggerla a ogni costo. Su Instagram è raro trovare scatti con i suoi cari, che preferisce tenere per sé.

Parlando di suo figlio, ha spiegato: “La sua nascita non mi ha tolto nulla, anzi, mi ha dato tanto. Rappresenta la mia unica fragilità e sento tantissimo la responsabilità di crescere un maschio migliore di quelli che ho conosciuto io, anche se questi sono sempre state brave persone. Vorrei che fosse pronto per questa società in evoluzione, che possa amare le donne, essendo gentile con tutti”.