Alice Sabatini sposa Gabriele Benetti con un abito speciale: il matrimonio da sogno

Il matrimonio di Alice Sabatini è stato un evento da favola che ha catturato l’attenzione di tutti, grazie alla bellezza e all’eleganza della sposa, all’originalità della cerimonia e ai festeggiamenti incantevoli. La ex Miss Italia ha detto “sì” al giocatore di basket Gabriele Benetti il 22 giugno nella storica chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia, circondata dall’affetto di familiari e amici. Dopo la cerimonia, la festa si è spostata in una splendida villa a Montalto di Castro, dove natura e romanticismo hanno creato un’atmosfera magica.

Alice Sabatini e l’abito da sposa speciale

L’abito da sposa di Alice Sabatini è stato uno dei protagonisti dell’evento. Alice ha scelto un meraviglioso abito bianco, lungo e sofisticato, arricchito da dettagli unici.

Il corpetto intrecciato, decorato con delicate piume bianche, ha donato un tocco di leggerezza e originalità, rendendo il look da sposa elegante e contemporaneo. Le piume sono state riprese anche in un raffinato bracciale, creando un insieme armonioso e chic. La scelta dell’abito senza brillantini o pizzi, ma con dettagli moderni e freschi, ha rispecchiato perfettamente il gusto raffinato di Alice.

La location e gli invitati

Il matrimonio di Alice Sabatini e Gabriele Benetti ha avuto luogo nella pittoresca chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia. La chiesa, con la sua architettura storica e il fascino antico, ha offerto una cornice ideale per una cerimonia tradizionale ma allo stesso tempo originale, come desiderato dalla coppia.

Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi e gli invitati si sono trasferiti in una splendida villa a Montalto di Castro, circondata dal verde e dalla tranquillità della natura.

La scelta di una villa immersa nel verde non è stata casuale: Alice Sabatini e Gabriele volevano creare un’atmosfera intima e rilassata, in cui gli invitati potessero godere della bellezza del luogo e della compagnia reciproca. Gli sposi sono arrivati alla villa a bordo di un van degli anni ’60, una scelta vintage che ha aggiunto un tocco di originalità e fascino alla giornata.

La cena a lume di candela, con piatti raffinati e un’attenzione particolare ai dettagli, ha reso la serata ancora più speciale. Gli invitati, tra cui molti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, hanno festeggiato con danze, scherzi e momenti di allegria.

Matrimonio tra Alice Sabatini e Gabriele Benetti: i festeggiamenti

I festeggiamenti sono stati all’altezza delle aspettative. La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta, una deliziosa creazione alle fragole che ha deliziato tutti i presenti. Il momento clou è stato coronato da uno spettacolo di fuochi d’artificio, che ha illuminato il cielo e creato un’atmosfera ancora più romantica.

Il bacio tra Alice e Gabriele, sotto il cielo stellato e i fuochi d’artificio, è stato uno dei momenti più emozionanti della serata, immortalato nelle foto e nei video condivisi sui social media.

La scelta di un matrimonio semplice ma curato nei minimi dettagli ha reso l’evento indimenticabile, un giorno che ha unito tradizione e modernità, intimità e festa, in un mix perfetto che ha rispecchiato la personalità degli sposi. La loro storia d’amore, iniziata sette anni fa grazie alla passione comune per il basket, ha raggiunto un nuovo capitolo con questo matrimonio da sogno.

Una favola moderna che ci ricorda come l’amore vero possa essere celebrato con eleganza, originalità e un tocco di tradizione.

Nonostante la giovane età, Alice e Gabriele hanno dimostrato una grande maturità e una visione chiara di ciò che desideravano per il loro giorno speciale. La scelta degli abiti, della location e dei dettagli ha riflettuto la loro personalità e il loro amore, rendendo il matrimonio un evento indimenticabile non solo per loro, ma anche per tutti i presenti.