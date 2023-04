Che fine ha fatto Alice Sabatini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images Alice Sabatini

Alta, bella, mora e con uno sguardo che illumina qualsiasi persona e qualunque cosa su cui si posi: stiamo parlando di Alice Sabatini, meglio conosciuta come Miss Italia 2015. Dopo un lungo momento di gloria, l’ex donna più bella della Penisola è sembrata gradualmente scomparire da ogni radar, fino quasi a non dar più traccia di lei.

In realtà, invece, Alice è semplicemente nascosta in piena vista: lontana dal piccolo schermo e dal mainstream, ha imparato a muoversi in una sua nicchia e sta vivendo un momento appagante, sia professionalmente che sentimentalmente. Ma scopriamo tutto su di lei.

Dalla pallacanestro a Miss Italia

Nata a Orbetello nel 1996, Alice è cresciuta a Montalto di Castro e già a soli 5 anni si muoveva sulle passerelle. Da ragazzina, però, si innamora di uno sport che l’avrebbe accompagnata per il resto della sua vita: la pallacanestro. Alice diventa una vera e propria professionista, giocando anche nel Santa Marinella, in serie A2. Contestualmente, non rinuncia alla professione di modella che le permette anche di arrotondare.

Firmato il contratto con l’agenzia romana Glamour Model Management di Mario Gori, Alice sfila ma non perde neanche di vista gli studi, conseguendo il diploma in biotecnologie sanitarie. Nel 2015 esordisce nella manifestazione AltaRoma Altamoda e sempre lo stesso anno partecipa a Miss Lazio, vincendo. Ciò la porta di diritto a partecipare a Miss Italia dove però la sua giovane età, la timidezza e la pressione la portano a fare uno scivolone.

Quale? L’affermazione di voler vivere «nella Seconda Guerra Mondiale»: dopo questa frase i social le si rivoltarono contro e fu presa di mira da moltissimi social. Ciononostante, nelle notte tra il 20 e il 21 settembre, a soli 18 anni, viene incoronata da Claudio Amendola.

Lo stress, la celiachia e l’amore

Nonostante l’ambito traguardo, Alice lavora sodo per ricostruire la sua immagine, finita nel tritacarne mediatico. Per lei non è facile: a un momento di grande felicità corrispondono una serie di attacchi che l’hanno segnata. Durante un’intervista spiegò di aver capito che «i social sono un’arma a doppio taglio, può usarli chiunque e scatenano gli istinti peggiori. Sono rimasta colpita dal fatto che gli insulti più pesanti arrivassero da ragazzini di 13-14 anni».

Nel giro di poco tempo, per via dello stress e di alcuni episodi depressivi, Alice comincia a usare il cibo come valvola di sfogo: «subito dopo Miss Italia – ha rivelato – sono ingrassata di 5 kg. Mangiavo schifezze, non riuscivo a smettere». Per cercare di dimagrire, è ricorsa a pericolosissime diete fai da te e ancora oggi sensibilizza le ragazze a non farlo mai: «sono finita anche in ospedale, ho rischiato il blocco intestinale e la disidratazione. Ho preso pillole, mi sono privata del cibo: non lo farò mai più. Non fatelo mai».

Dopo questo periodo, Alice ha anche scoperto di essere celiaca e ha cominciato a essere seguita da un nutrizionista, che le ha insegnato il valore del mangiar sano. E poi? Poi è arrivato anche l’amore, quello di Gabriele Benetti, cestista conosciuto durante una partita. Benetti ha fatto sentire Alice più bella che mai e ancora oggi sono una coppia solidissima.

Cosa fa oggi Alice Sabatini?

Alice Sabatini, oggi, fa parte della redazione giornalistica di Eurosport. Con il resto del team commenta da bordocampo le partite di basket maschile di Serie A, e segue con attenzione tutte le novità su questo sport. Al contempo, è molto attiva sui social network e cerca di coltivare con i suoi fan/follower un rapporto privilegiato, svelando molto del suo quotidiano e condividendo i suoi successi.

Continua anche attivamente a fare la fotomodella e occasionalmente la modella, sfilando proprio in passerella. Ha anche fondato, insieme al compagno, la linea di abbigliamento Alice Sabatini Collection formata da capi streetwear che occhieggiano al comfy chic tra maglie ampie, felpe e cappelli.