Chi è l’attrice Emily Watson

Fonte: IPA Emily Watson

Emily Watson (all’anagrafe Emily Margaret Watson) è un’attrice britannica dalla lunga carriera. Nata a Londra il 14 gennaio 1967, è stata candidate due volte agli Oscar. Svariati i progetti di spicco cui ha preso parte e di seguito spieghiamo nel dettaglio chi è.

Chi è Emily Watson

Emily Watson non è di certo una figlia d’arte. I suoi genitori hanno optato per ben altra carriera. Il padre, Richard Watson, è infatti un professore di architettura. Sua madre, Katharine Venables, è invece un’insegnante d’inglese.

Fin da giovane la Watson sapeva di voler divenire un’attrice. Lo dimostra il fatto che abbia frequentato alcune scuole di recitazione. Al termine dello specifico percorso di studi, ha poi dato il via a una gavetta incentrata soprattutto sul teatro. Entrata a far parte della Royal Shakespeare Company, ha ottenuto i suoi primi guadagni. Questi non erano però bastevoli per poter vivere dignitosamente. Per questo motivo, come tante attrici prima di lei, si è mantenuta svolgendo altri lavori, dalla segretaria alla cameriera.

Tutto è cambiato nel 1996, quando ha fatto il suo debutto cinematografico grazie a Lars von Trier. Il celebre regista l’ha scelta per Le onde del destino. In questa pellicola ha recitato al fianco dell’apprezzatissimo Stellan Skarsgard, ottenendo critiche decisamente positive. Anche l’Academy l’ha apprezzata e così si è guadagnata la prima delle sue due nomination agli Oscar come miglior attrice. La seconda volta è stato per il film Hilary e Jackie, ma entrambe le volte è stata battuta, in ordine di Frances McDormand e Gwyneth Paltrow.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Emily Watson è sposata con l’attore Jack Waters. Il loro amore è nato ai tempi degli esordi teatrali. Si sono infatti conosciuti quando lavoravano per la Royal Shakespeare Company. Sposatisi nel 1995, hanno avuto due figli: Juliet (2005) e Dylan (2009).

La filmografia di Emily Watson

Sono numerosi i film di successo, firmati da grandi registi, cui Emily Watson ha preso parte. Prima della sua seconda nomination agli Oscar, ad esempio, è stata al fianco di Daniel Day-Lewis nel film The Boxer.

Ciò che ha nettamente contraddistinto la sua carriera è la coerenza. Ha infatti recitato nei film e ruoli che desiderava, senza lasciarsi ammaliare fino in fondo dal fascino di Hollywood. Lo dimostra l’aver rifiutato il ruolo di Bridget Jones, affidato poi a Renée Zellweger. Lo stesso dicasi per Amélie, de Il favoloso mondo di Amelie, andato poi ad Audrey Tautou.

In compenso in quegli anni ha recitato in Gosford Park di Robert Altman e Ubriaco d’amore di Paul Thomas Anderson. Per quanto riguarda titoli per un pubblico maggiormente di massa, per così dire, segnaliamo Red Dragon, prequel della pellicola Il silenzio degli innocenti.

Nel corso degli anni ha poi ritrovato la passione per il teatro, tornando a vivere a Londra e allontanandosi dagli Stati Uniti. Non ha però di certo troncato i rapporti, prestando ad esempio la voce per La sposa cadavere di Tim Burton. Ha poi recitato in un’altra perla per il grande schermo, Synecdoche, New York, di Charlie Kaufman, e nel 2011 è stata in sala con War Horse di Steven Spielberg. Nel 2013 invece è giunto al cinema Storia di una ladra di libri.

Se si pensa a Emily Watson, è impossibile non definirla un’attrice teatrale e cinematografica. La sua carriera lo evidenzia ampiamente. Ciò non vuol dire che abbia rifiutato a priori la televisione. Diversi i progetti cui ha preso parte, come la miniserie Piccole donne del 2017, il film per la Tv di Richard Eyre, King Lear, ma soprattutto l’acclamata serie Chernobyl, del 2019.