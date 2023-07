Bridget Jones si sposa: a 54 anni le nozze in gran segreto

Fonte: Getty Renée Zellweger

Renée Zellweger, interprete della famosissima Bridget Jones a cui moltissime donne sono affezionate, si sposa. Secondo le indiscrezioni l’attrice cinquantaquattrenne sta organizzando il suo secondo matrimonio: una cerimonia super segreta, che pare si svolgerà presto.

Le voci circolano veloci sul web e fanno sussultare i cuori dei fan. Secondo le indiscrezioni riportate dal tabloid britannico The Sun, pare che Renée Zellweger, l’iconica attrice di 54 anni, stia segretamente organizzando il suo secondo matrimonio. Le nozze saranno un’occasione intima e riservata, lontana dai riflettori e dai fronzoli che spesso accompagnano le celebrità.

Molto affezionata al suo ruolo di ragazza goffa e sfortunata in amore che abbiamo imparato a conoscere ne “Il diario di Bridget Jones”, ora la Zellweger riuscirà finalmente a coronare il suo sogno d’amore e a scacciare ogni similitudine con il suo alter ego.

L’attrice, infatti, dopo il suo primo matrimonio con il cantante Kenny Chesney durato solo 4 mesi, pareva avere la stessa sfortuna amorosa di Bridget: la stessa Zellweger, commentando l’ultima puntata della saga che l’ha resa indimenticabile, aveva commentato così:

“La guardo ed è come se mi sedesse accanto e tra di noi ci fosse uno specchio. Ed è davvero come stare in un vortice alcune volte. E poi in comune abbiamo le nostre storie d’amore disastrose. Ho scoperto di avere in comune con lei tutte quelle cose che nessuna donna vorrebbe avere ma che purtroppo ha”.

Renée Zellweger: Bridget Jones corona il sogno d’amore con Ant

Il matrimonio intimo e segreto con Ant Anstead, noto in tutto il Regno Unito come uno dei volti televisivi più celebri grazie al suo lavoro come presentatore nel campo delle automobili e dei motori, permetterà finalmente alla Zellweger di accantonare le sue storie d’amore passate.

Anche Ant pare aver avuto una serie di storie d’amore complicate: il presentatore, padre di tre figli, è infatti già stato sposato per ben due volte.

La sua relazione con Renée Zellweger è diventata un punto di interesse per i media fin dalla sua nascita: Renée Zellweger e Ant Anstead hanno iniziato a frequentarsi pubblicamente nel settembre del 2021, ma si erano conosciuti già a giungo di quello stesso anno. I due furono avvistati insieme per la prima volta al Goodwood Festival of Speed. A partire da quel momento, i due non si sarebbero più lasciati.

“Il suo rapporto con Ant è fortissimo, sono innamorati pazzi e non vedono l’ora di sposarsi. Stanno mantenendo i loro piani incredibilmente privati, non stanno pianificando un grande annuncio pubblico. Hanno parlato con la loro cerchia ristretta dell’organizzare le loro nozze, tutto sarà molto discreto.” Ha dichiarato un amico della coppia a “The Sun”.

I grandi amori di Renée Zellweger

Renée Zellweger ha avuto una vita sentimentale intrigante e affascinante. Durante la sua carriera di successo, è stata oggetto di molte speculazioni riguardo alle sue relazioni amorose.

Negli anni ’90, l’attrice è stata legata all’attore Jim Carrey. La loro relazione è iniziata nel 1999, ma purtroppo si è conclusa solo un anno dopo. Successivamente, Renée ha avuto una relazione con il musicista Jack White, noto come frontman dei White Stripes. La loro storia d’amore è durata per alcuni anni, ma ha avuto alti e bassi.

Indimenticabile la sua breve ma molto pubblicizzata relazione con l’attore Bradley Cooper, conosciuto sul set del film “Il caso Thomas Crawford”. La coppia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan per la loro chimica sullo schermo e fuori, ma si separarono poco dopo.

La vita sentimentale della Zellweger è stata una combinazione di passione, amore e rotture, ma pare proprio che questo suo secondo matrimonio con Ant Anstead regalerà alla nostra goffa Bridget il finale amoroso che ha sempre sognato.