I segreti per truccare al meglio gli occhi incappucciati

Beauty addicted, innamorata del makeup, ossessionata dai capelli, sempre alla ricerca del (nuovo) profumo preferito. A thing of beauty is a joy forever

Fonte: Getty Images

Si definiscono occhi incappucciati quelli dove la palpebra superiore è cadente, ovvero si appoggia a quella inferiore, coprendola totalmente o parzialmente. Sono diversi da quelli infossati, dove invece la struttura ossea li rende incavati, e anche da quelli asiatici, dove questo dettaglio è enfatizzato e la forma è maggiormente allungata. Possono essere una condizione specifica del nostro viso oppure presentarsi con l’età, quando i tessuti inevitabilmente cedono: posso essere “corretti” con la blefaroplastica, che però può modificare lo sguardo eliminando una nostra particolarità. Basta il makeup giusto per illuminare lo sguardo, definirlo e renderlo più aperto, quindi ridurre l’effetto stanchezza o tristezza di un occhio che va all’ingiù. Vediamo insieme alcuni suggerimenti e tecniche per truccare gli occhi incappucciati e ridurre l’effetto della palpebra cadente.

Ciglia lunghissime

Fonte: Getty Images

Se la palpebra è molto cadente ma cogliamo creare un look di impatto, la parola d’ordine è ciglia extra. Per ottenerle scegliamo mascara allunganti ma soprattutto su ciglia finte, a ciuffetti o classiche, non troppo folte per non appesantire, ma piuttosto lunghe. Oltre a farsi notare, daranno più espressività.

Sfumature allungate e punto luce chiaro

Fonte: Getty Images

Il makeup per occhi incappucciati si espande in orizzontale, dove può quindi esprimere le diverse sfumature di colore. Per ingrandirli otticamentre, poi, scegliamo per l’angolo interno un colore chiaro, per bilanciare il tutto.

Colore sulla rima inferiore o reverse eyeliner

Fonte: Getty Images

Palpebra superiore nascosta? Nessun problema, abbiamo la parte inferiore degli occhi a nostra disposizione. Possiamo usare un colore chiaro per la rima interna e uno più scuro per quella inferiore per farli sembrare più grandi e tondi, oppure scegliere colori pop che rendano più divertente il makeup oppure creare un reverse eyeliner, ovvero una costruzione grafica che regalerà occhi da gatto.

I glitter per dare luce

Fonte: Getty Images

Se lo spazio è poco ma c’è, sfruttiamolo per dare più luce con una spolverata di glitter. Non abbiate paura di un look troppo “estremo”, perché si noteranno meno rispetto a una palpebra più ampia, ma creeranno un bellissimo effetto. Il segreto quando si hanno gli occhi incappucciati per far durare più a lungo i prodotti cremosi è quello di utilizzare sempre un primer: impedirà che si stampino sulla palpebra superiore creando pieghe e rovinando il trucco.

Sfrutta la palpebra superiore

Fonte: Getty Images

Cosa c’è di meglio di uno smokey intenso o di un look con ombre e chiaroscuri: sugli occhi incappucciati si possono tranquillamente realizzare, basta sconfinare nella palpebra superiore. Diventa quindi parte integrande del trucco, sulla quale possiamo tracciare una piega oppure proseguire con la sfumatura, dando agli occhi molta profondità.

Quale eyeliner dona di più

Fonte: Getty Images

Tutte vogliono l’eyeliner e quando si ha la palpebra cadente si hanno due possibilità: creare una linea extrasottile aderentissima alle ciglia che prosegue con una codina allungata oltre la fine dell’occhio, oppure creare solo quest’ultima quando proprio non si ha spazio. Si mantiene valido il concetto di orizzontalità, ma qui con maggiore precisione. Qualunque sia il vostro caso, c’è una regola fondamentale: truccatevi sempre con gli occhi aperti, è l’unico modo per realizzare la riga giusta per voi, ovvero che si noti.

Punta sul rossetto

Fonte: Getty Images

Se il makeup occhi vi risulta difficile o proprio non riuscite a ottenere il look che desiderate, puntate tutto l’attenzione su un altro dettaglio, come una base strutturata con un blush in evidenza o meglio ancora su un rossetto dal colore brillante, pop o particolare. Viso e sguardo saranno istantaneamente illuminati, provare per credere!