Renée Zellweger: ecco la pagella dei suoi look

Lo ammetto: io la amo da quando ha rappresentato un’enorme fetta delle mie insicurezze nel suo ruolo forse più famoso, quello di Bridget Jones. Renée Zellweger è ora uscita definitivamente dalla parte della ragazza impacciata all’eterna ricerca del suo innamorato. Fresca di un Oscar super meritato per il suo ruolo in “Judy”, in cui ha impersonato Judy Garland in modo struggente, è più chic, sicura ed elegante che mai. Vediamo insieme qualcuno dei suoi ultimi look.

Renée Zellweger, pagella del look: in total black

Renée ha una figura estremamente esile e molto tonica: tutti gli abiti che la fasciano senza però segnarla troppo, le stanno molto bene, in particolare quelli che mettono in evidenza la linea delle spalle, come questo tubino nero con una scollatura squadrata e maniche aperte. L’attrice ha anche caviglie e polpacci sottili, ma non troppo: questo le permette di indossare décolleté altissime, senza il rischio che la caviglia sembri sul punto di spezzarsi. In particolare, in questo look mi piace il gioco lucido/opaco del vestito. Avrei solo aggiunto una nota di colore, magari nel make up. Voto 8.

Renée Zellweger, pagella del look: con le sneakers e la gonna a tubo

Renée ha capito alla perfezione quali sono i capi che la valorizzano di più e come mixarli tra loro: abbina infatti il pull morbido corto al fianco con una gonna a tubino più fasciante, portata con le sneakers: per me, un mix che potremmo copiare tranquillamente, soprattutto se le gambe sono il nostro punto di forza. Voto 8.

Renée Zellweger, pagella del look: in verde ottanio

Notate come le proporzioni di questo outfit rispecchino quelle dell’outfit sopra: la figura viene spezzata alzando il punto vita in modo da alzare il baricentro ed allungare le gambe. La scelta di pumps in fantasia con un tocco di colore e di occhiali e hairstyle un po’ anni ’50 me la fanno amare ancora di più. Voto 9.

Renée Zellweger, pagella del look: in bianco e beige

Ancora una volta, guardate come la figura si spezzi alzando il punto vita. Inoltre, Renée sa di avere nelle gambe il suo punto di forza e qui le mette in evidenza con una gonna a tubino bianca. In questo look forse manca un po’ di grinta: forse avrei usato le scarpe per aggiungerla, magari optando per un colore che staccasse. Voto 7.