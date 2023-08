Catherine Zeta-Jones magnifica in viola, incanta Portofino

Fonte: Getty Images Cannes 2023, Catherine Zeta-Jones: il look super scollato infiamma il red carpet

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas si stanno gustando le vacanze estive in barca e, tra le varie tappe, hanno trascorso una giornata a Portofino, in Italia. La riviera ligure ha accolto l’attrice gallese e il celebre marito, insieme ormai da tanti anni, ma ancora indubbiamente complici. I due riescono a ritagliarsi dei momenti per rilassarsi e altri per divertirsi, da soli o in compagnia. A bordo di una imbarcazione di lusso sono stati immortalati mentre giocano a sciarada e bevono con alcuni amici, ma sono apparsi anche mano nella mano per le vie di Portofino per una passeggiata e una visita dei dintorni. Si stanno riposando per poi tornare a lavorare, entrambi ancora molto attivi nel cinema hollywoodiano che al momento è in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

Vacanze lussuose tra glamour e relax

In vacanza Catherine Zeta-Jones ha incantato tutti con un abito viola di una tonalità intensa e ipnotica con una scollatura sensuale. Il vestito perfetto per una serata estiva, che riflette la luce per le paillettes presenti nel tessuto sull’intera superficie. Per le scarpe, invece, l’attrice ha scelto la semplicità di una zeppa nera come la pochette. Un outfit luminoso che attira senza dubbio l’attenzione, non solo di Douglas. La bellezza dell’attrice che, fin dagli esordi, ha conquistato il pubblico e i colleghi con i suoi tratti mediterranei e latini, è ancora indiscussa.

Catherine Zeta-Jones ha mostrato cura in ogni suo look, anche in altri momenti di questa vacanza estiva 2023. Per esempio, in alcuni scatti rubati dai paparazzi indossa un mini abito bianco fatto all’uncinetto con graziosi bordi dorati e sotto, visibile grazie alla texture traforata, un semplice bikini a triangolo bianco. Sposata dal 2000 con l’attore Michael Douglas che ha 25 anni in più di lei, la coppia di star di Hollywood è stata insieme due anni prima di convolare a nozze e al momento è una delle coppie più durature dell’industria cinematografica.

L’amore più duraturo di Hollywood

Nel 2001, Catherine raccontò a Larry King come era iniziata la loro relazione: “Ci siamo conosciuti nel 1996 al Deauville Film Festival…credo fosse il 1996! Mi era stato detto che Michael Douglas voleva incontrarmi. Ero un po’ nervosa perché non sapevo bene per quale motivo volesse conoscermi”. A quei tempi Douglas stava promuovendo Delitto Perfetto e Zeta-Jones stava promuovendo La Maschera di Zorro. I loro amici Antonio Banderas e Melanie Griffith – che erano sposati – li hanno presentati durante una cena privata.

Michael ha chiesto a Catherine se poteva sedersi accanto a lei e le disse che sarebbe diventato il padre dei suoi figli. Le sue parole la scioccarono, come si può immaginare e, poco dopo, le mandò dei fiori per scusarsi. Hanno iniziato un’amicizia e oggi sono ancora insieme. “Un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto: ‘Ci stiamo divertendo molto insieme'” ha detto Zeta-Jones. Insieme la coppia ha due figli: Dylan di 22 anni e Carys di 20. Ma l’attore di Attrazione Fatale ha anche un altro figlio, Cameron Douglas di 43 anni, avuto dal suo primo matrimonio con Diandra Luker.