Catherine Zeta Jones, l’amore con Michael Douglas dopo 20 di matrimonio

L’amore dopo vent’anni di matrimonio: ce lo ha mostrato in tutta la sua bellezza e profondità l’attrice Catherine Zeta – Jones che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un dolce scatto insieme al marito e collega Michael Douglas.

Una amore, il loro, che appare forte e intenso dopo tanti anni assieme. La coppia si è sposata nel 2000 e ha avuto due figli: Dylan Michael, che è nato l’8 agosto del 2000 e Carys Zeta, che invece è nata il 20 aprile 2003. Nel corso degli anni non sono mancate le voci di crisi tra i due, che – se vere – sono riusciti senza ombra di dubbio a superare. Attori di grande talento entrambi, pare che si siano conosciuti nel 1998 al Deauville Film Festival in Francia, quando lei era presente con il cast del film La Maschera di Zorro, pellicola diretta da Martin Campell, in cui ha recitato insieme ad Antonio Banderas e Anthony Hopkins. Tutto il resto è storia. Dopo il fidanzamento e la nascita del primogenito, la coppia si è sposata il 18 novembre del 2000.

Vent’anni dopo sono sempre profondamente innamorati e legati, come dimostra lo scatto romantico pubblicato da Catherine Zeta – Jones sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vedono i due attori intenti a scambiarsi un bacio, sullo sfondo il tramonto sul mare. Per accompagnare questo splendido scatto l’attrice ha preso in prestito le parole di William Shakespeare: “Non posso esprimere alcun segno d’amore più gentile di questo dolce bacio”.

Ma non è la prima volta che i due attori si dedicano parole di amore sui social, nelle occasioni importanti hanno spesso condiviso con i numerosi fan auguri speciali. Dal racconto di Michael Douglas su come ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua futura moglie, al video pubblicato da Catherine e accompagnato dalla dedica: “20 anni fa oggi io e Michael ci siamo sposati! Che fantastica notte magica è stata quella! E i 7304,85 giorni e notti, ti amo ora come allora”. Entrambi i post sono stati condivisi dagli attori nel giorno del loro ventesimo anniversario di matrimonio.

E ora hanno nuovamente mostrato ai fan il grande sentimento che li unisce con lo scatto del tenero bacio che ha ottenuto tantissimi like e commenti e in cui i due attori si mostrano al naturale e in uno scenario romanticissimo.