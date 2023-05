Catherine Zeta – Jones in pizzo e trasparenze: il look dark è pazzesco (e sensuale)

Fonte: IPA Catherine Zeta-Jones tra gli uomini della sua vita: abito asimmetrico nero e oro

Il fascino non ha nulla a che vedere con l’età, lo sa bene Catherine Zeta – Jones che a 53 è bella come agli esordi nel mondo del cinema. Per l’ultima uscita pubblica ha sfoggiato un outfit impreziosito da pizzo e trasparenze, un look molto dark che oltre a essere bellissimo è anche l’essenza stessa della sensualità.

L’attrice Premio Oscar ha sfilato sul tappeto rosso con il cast della serie (giù cult) Mercoledì e ha sfoggiato un abito ad alto tasso di seduzione, che rivela, ma non mostra, gioca con il vedo non vedo e le fascia il bellissimo corpo.

Catherine Zeta – Jones, l’abito in pizzo: dark con eleganza

Una perfetta Morticia Addams da tappeto rosso: Catherine Zeta – Jones ha sfilato sul tappeto rosso di un evento dedicato alla serie cult di Tim Burton Mercoledì, con un abito in pizzo nero pazzesco, capace di dare un tocco dark al suo look ma di farlo con eleganza.

L’attrice ha messo in mostra le sue forme e il suo corpo che, a 53 anni, è ancora perfetto: un segnale – ulteriore – che la bellezza non va di pari passo con l’età, ma piuttosto con la capacità di saper enfatizzare i propri pregi. E quindi spazio a un bustino che copre solo il seno e a tantissimo pizzo nero: quello che le cela il ventre, e quello che le copre le spalle. L’abito è attillato come una seconda pelle e impreziosito da alcune stecche sul corpetto a richiamare un sensuale effetto lingerie.

Scarpe, hair look e trucco: così seduce Catherine Zeta Jones

L’abito indossato da Catherine Zeta – Jones lascia alcune parti del corpo in bella mostra e velate solamente dal pizzo, mentre altre completamente coperte. Lungo fino alle caviglie, lo ha indossato con delle eleganti scarpe con il tacco dello stesso colore. Dettaglio super seducente il laccetto alla caviglia.

I capelli, invece, sono lasciati sciolti e acconciati in morbide onde: l’attrice ha una bellissima chioma nero corvino e spesso la sfoggia al naturale a incorniciarle il viso. Un hair look che ricorda molto quello di Morticia Addams, il celebre personaggio che interpreta nella serie Netflix con Jenna Ortega.

Il make-up, invece, si focalizza sugli occhi accentuando il suo sguardo profondo e intenso, che ormai da anni colpisce al primo sguardo i telespettatori. Le labbra, infine, sono state truccate nei toni del nude: evidenziate ma senza esagerare.

Il risultato è semplicemente pazzesco: Catherine Zeta – Jones insegna a essere sensuali e con classe a 53 anni (che comunque non dimostra). E non è la prima volta che dà lezioni di stile sul tappeto rosso, basta ricordare il look di un paio di mesi fa quando ha sfilato con gli uomini della sua vita.

Catherine Zeta – Jones i segreti della sua bellezza

DNA? Non solo. Catherine Zeta – Jones è una delle attrici di Hollywood più affascinanti, merito certamente di un fascino naturale, ma anche di una particolare attenzione alla dieta come aveva rivelato qualche tempo ai suoi follower.

Tanta verdura, proteine leggere e abbondanti colazioni sono solo alcuni dei segreti del suo corpo perfetto. Per lei il tempo sembra essersi fermato o, per meglio dire, sembra che sia passato rendendola – se mai – più bella di prima.