Le riprese di "Mercoledì 2" sono iniziate e Netflix ha pubblicato un video per annunciare le new entry del cast: ecco cosa sappiamo

Fonte: IPA Mercoledì 2, cast e cosa sappiamo della nuova stagione

Attesissimo fin dalla fine della prima stagione, il nuovo capitolo di Mercoledì, serie tv firmata da Tim Burton che riprende le vicende della giovane figlia della famiglia Addams, inizia a prendere forma. Le riprese sono iniziate in Irlanda, e la seconda stagione promette qualche aggiunta ben nota a un cast già incredibile. Ecco cosa sappiamo.

“Mercoledì”, dove ci eravamo lasciati

Un successo internazionale quello ottenuto dalla prima stagione di Mercoledì, la serie che ripercorre la storia della giovane ragazza Addams, interpretata da una favolosa Jenna Ortega, costretta a trascorrere le sue giornate in un collegio per persone speciali, lo stesso in cui hanno studiato i suoi genitori durante la loro adolescenza. Un luogo in cui Mercoledì, nonostante la sua corazza cupa e solitaria, riesce a farsi degli amici e, suo malgrado, deve fare i conti con alcuni omicidi.

Con l’arrivo della seconda stagione i fan più accaniti avranno sicuramente il tempo di fare un rewatch: per i più pigri, invece, basti sapere che la prima stagione ci ha lasciato con grossi interrogativi ancora da sciogliere.

Mercoledì, infatti, è rimasta scottata dalla cotta per il suo dolce amico e barista Tyler, interpretato da Hunter Doohan, che, oltre a corteggiarla, nascondeva una seconda natura. Tyler era infatti il mostro che per molto tempo ha spaventato la cittadina uccidendo una serie di vittime, non per sua cattiveria, ma vittima anche lui di un piano e della manipolazione di Miss Thornhill, Christina Ricci, professoressa del collegio intenta a vendicarsi per la morte del fratello Garrett Gates, un ragazzo che in passato aveva avuto a che fare con Morticia e Gomez Addams.

Fonte: IPA

Evocando lo spirito del padre fondatore di Jericho, Joseph Crackstone, Miss Thornhill avrebbe voluto fare piazza pulita di tutti gli estranei dalla città: un piano poi sventato da Mercoledì e i suoi amici. Arrestato Tyler e uccisa la Gates, Mercoledì torna a casa, ma durante il viaggio in macchina riceve un sms in cui scopre di essere osservata.

“Mercoledì 2”, teaser e le new entry del cast

La seconda stagione di Mercoledì proverà quindi a rispondere ai tanti interrogativi lasciati aperti dal finale della prima. Mercoledì tornerà a scuola? E chi la sta osservando?

Le riprese sono iniziate in Irlanda, e anche se non si conosce la data ufficiale di uscita, è probabile che potremo goderci il secondo capitolo della storia tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Nel frattempo, Netfilx ha deciso di pubblicare un piccolo teaser per aumentare la curiosità dei fan e per annunciare i nuovi membri del cast.

Oltre al ritorno di Jenna Ortega nelle vesti di Mercoledì Addams, insieme a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez, la nuova stagione da Steve Buscemi, già conosciutissimo per Il grande Lebowski e Le Iene, e Christopher Lloyd, iconico attore di Ritorno al futuro. Insieme a loro, anche Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.

Una stagione che, come detto dalla stessa Jenna Ortega in un’intervista, avrà dei risvolti più horror, ma manterrà sempre la natura di quella Mercoledì che ci ha fatto affezionare: “Sicuramente stiamo virando un po’ più verso l’horror. È davvero entusiasmante perché, lungo tutto lo show, pur avendo Mercoledì un po’ bisogno di sviluppo non cambia mai davvero, ed è questa la cosa meravigliosa di lei.”