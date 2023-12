Jenna Ortega sceglie un look bianco sul red carpet di Finestkind: bellissima

Fonte: Getty Images Jenna Ortega

Siamo abituati a vederla con un’aria cupa, gli occhi strabuzzati e con un iconico stile dark. Jenna Ortega, reginetta della serie tv Mercoledì di Tim Burton, è diventata un perfetto esempio di gothic chic, amatissimo dalle giovani aspiranti principesse del brivido. Proprio per questo, nessuno si sarebbe immaginato un suo radicale cambio di look: sul red carpet di Finestkind, la piccola Mercoledì ha sconvolto tutti con un meraviglioso vestito bianco.

Jenna Ortega stupisce tutti con l’abito bianco

Capello scuro, occhi magnetici e sorriso (quasi) sempre invisibile. Impossibile negare che Jenna Ortega è il volto perfetto per Mercoledì, il ruolo che ha interpretato nella serie tv di Netflix creata da Tim Burton che ha avuto un incredibile successo. Sotto i riflettori fin dall’uscita della serie, anche a causa di qualche rumor che la legava erroneamente a Jhonny Depp, siamo abituati a vederla sempre molto seria: viene molto difficile immaginarla candida e sorridente. Sarà anche per questo che l’attrice, durante il red carpet della prima del film Finestkind, si è presentata con uno stile del tutto inaspettato, regalandoci una Jenna Ortega come non l’abbiamo mai vista.

Fonte: Getty Images

L’attrice ha infatti sorriso ai fotografi sfoggiando un meraviglioso minidress semitrasparente in pizzo bianco, accompagnato da accessori argento e un vertiginoso tacco platform. Un outfit che possiamo definire inusuale per un’attrice che predilige da sempre abiti scuri che seguono la linea del gotico, come ad esempio quello indossato alla Paris Fashion Week 2023. Nonostante il cambio radicale, Jenna rimane bellissima, a suo agio, regalando ai fan una versione di lei completamente nuova ma che la valorizza molto.

Jenna Ortega protagonista di “Finestkind”

Il suo bellissimo outfit bianco è stato scelto per presenziare alla prima a Los Angeles di Finestkind, thriller su Paramount+ scritto e diretto dal premio Oscar Brian Helgalnd che racconta la storia di due fratelli che, cresciuti in mondi diversi, si ritrovano da adulti durante un’inaspettata estate. La storia si infittisce quando i due dovranno fare un accordo con una violenta banda criminale di Boston, coinvolgendo anche Jenna Ortega. Saranno così richiesti dei sacrifici che riscriveranno la storia dei legami non solo tra i fratelli ma anche con il loro padre.

Jenna Ortega interpreta Mabel, una ragazza che ha un ruolo fondamentale e di supporto per i due fratelli. Parlando dell’attrice, e della decisione di aggiungerla nel cast, gli sceneggiatori hanno raccontato di un colpo di fortuna: Jenna, infatti, stava ancora girando Mercoledì, e nessuno, a quel tempo, si sarebbe aspettato che la sua interpretazione avrebbe avuto un tale successo. “Sembrava la persona giusta per interpretare Mabel, ma era up-and-coming e tutto il resto. Ma sì, non avevamo idea di come sarebbe esplosa così. Ha superato le nostre aspettative anche modeste: La risposta breve è che siamo stati fortunati.” Una fortuna enorme, considerando quanto l’attrice sia occupata in questo momento. Pare infatti, che Jenna Ortega abbia deciso di non prendere parte a Scream 7 per dedicarsi alle riprese della seconda stagione di Mercoledì, te la terranno impegnata con Netflix fino all’estate del 2024.