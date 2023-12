Chi sono le donne più potenti di Hollywood: non solo Jennifer Aniston e Margot Robbie

Fonte: IPA Jennifer Aniston e Margot Robbie

Come ogni anno, il magazine Hollywood Reporter ha pubblicato la tradizionale classifica delle donne più potenti nel mondo dello showbiz: una top 100 in cui figurano produttrici, registe ed anche alcune celebri protagoniste del grande schermo, come Jennifer Aniston e Margot Robbie, quest’ultima reduce dal grande successo di ‘Barbie’. I criteri presi in considerazione? Dimensioni del portfolio, incassi al box office, premi ricevuti, valutazioni, iscrizioni alle piattaforme di streaming, leadership e numero di dipendenti supervisionati.

Chi sono le donne più potenti di Hollywood

In un anno segnato dallo sciopero di attori e sceneggiatori ad Hollywood, è tempo di bilanci per l’industria dello showbusiness e le sue protagoniste. Come ogni anno, infatti, il magazine Hollywood Reporter ha stilato la top 100 delle donne più influenti dell’industria, incoronando in prima posizione Pamela Abdy, Co-Chair e CEO di Warner Bros, casa di produzione del campione d’incassi ‘Barbie’, del sequel di ‘The Nun’ e di ‘Shark- Il primo squalo’. Alle sue spalle ci sono la cantante Adele, protagonista di una serie di concerti di successo a Las Vegas e Lauren Anderson, Capo della sezione AVOD and Unscripted Programming di Amazon MGM Studios.

Fonte: Getty Images

In quarta posizione, invece, troviamo Jennifer Aniston, che nell’ultimo anno si è dimostrata anche un’ottima produttrice: ‘Murder Mystery 2‘, da lei prodotto ed interpretato insieme ad Adam Sandler, è stato uno dei film con il miglior debutto su Netflix, mentre la sua serie ‘The Morning Show‘ è stata rinnovata sulla piattaforma Apple TV+.

Da Beyoncé a Michelle Obama

Poco fuori dalla top 10, in undicesima posizione, troviamo Beyoncé, già inserita anche nella top list della donne più influenti del mondo di Forbes. La popstar è diventata l’artista più premiata di sempre ai Grammy, mentre il suo Reinassence Tour ha incassato oltre 579 milioni di dollari in tutto il mondo. La prima regista a fare capolino nella chart, invece, è Sofia Coppola: la cineasta americana ha presentato all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia il film “Priscilla”, ricevendo un riconoscimento per l’interpretazione della protagonista Cailee Spaeny, ed ha inoltre pubblicato il suo primo libro ‘Archive’.

Tre altre filmaker citiamo Greta Gerwig e Ada du Vernay, pronte a guidare una compagine in lenta ma costante crescita in termini di numeri ed influenza.In top 30 anche Michelle Obama, che con la sua casa di produzione ha pubblicato il documentario vincitore dell’Oscar ‘American Factory’, il biopic ‘Rustin’ e il thriller apocalittico ‘Leave the World Behind’.

Nicole Kidman, Margot Robbie e Jenna Ortega

Per quanto riguarda le attrici, invece, fanno capolino nella classifica Selena Gomez, che ha da poco ufficializzato la relazione con Benny Blanco, e a sorpresa Kim Kardashian, scelta da Ryan Myrphy per recitare nell’ultima stagione di American Horror Story. Nicole Kidman entra in top 100 grazie al ruolo di interprete e produttrice nella serie di Taylor Sheridan ‘Special Ops: Lioness’, ‘Expats’ su Prime Video e la seconda stagione di ‘Nine Perfect Strangers’.

Fonte: IPA

Abbastanza scontata anche la presenza di Margot Robbie, già eletta attrice più pagata di Hollywood e artefice del successo di ‘Barbie’, che ha interpretato e prodotto, scegliendo anche la regista Greta Gerwig. Tra le new entry, infine, c’è la giovanissima Jenna Ortega, protagonista della serie tv ‘Mercoledì Addams’ e pronta a ripetere il successo con Beetlejuice 2.