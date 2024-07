Venezia 81, Tim Burton inaugura con “Beetlejuice Beetlejuice”

Fonte: IPA Tim Burton

Un fantastico ritorno al cinema quello di Tim Burton, che è pronto a regalare agli spettatori il secondo capitolo di Beetlejuice, il cui primo film, uscito 36 anni fa, è diventato un vero e proprio cult. Il regista presenterà in anteprima Beetlejuice Beetlejuice inaugurando la Mostra internazionale del cinema di Venezia 2024.

Tim Burton a Venezia 81 con “Beetlejuice Beetlejuice”

“Sono entusiasta, significa molto per me avere la prima mondiale di questo film alla Mostra di Venezia”. Queste le parole di Tim Burton, regista visionario e padre di personaggi diventati iconici come Jack Skeletron ed Edward mani di forbice, che torna al cinema con Beetlejuice Beetlejuice, secondo capitolo dell’iconica pellicola uscita 36 anni fa.

Il film verrà presentato mercoledì 28 agosto 2024 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema: sarà il film di apertura fuori concorso di Venezia 81. “Si tratta dell’atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema di Tim Burton, ma anche la felice conferma dello straordinario talento visionario e della maestria realizzativa di uno dei più affascinanti autori del suo tempo – ha raccontato il direttore Alberto Barbera – La Biennale di Venezia è onorata e fiera di poter ospitare la prima mondiale di un’opera che è una sorprendente altalena di immaginazione creativa e trascinante ritmo allucinatorio.”

Tornano quindi Winter River, la famiglia Deetz e l’iconico spiritello porcello che viene invocato pronunciandone tre volte il nome. Tim Burton e Warner Bros, casa di produzione della pellicola, hanno già diffuso alcune immagini e il trailer del film che arriverà nelle sale cinematografiche a inizio settembre 2024.

“Beetlejuice Beetlejuice”, il cast del film

Uno dei motivi per cui i tantissimi fan di Beetlejuice non stanno nella pelle, oltre alla curiosità nello scoprire le nuove avventure dello spiritello, è sicuramente la presenza all’interno del cast di due figure imprescindibili per la storia. Tornano infatti Michael Keaton e Winona Ryder, entrambi impegnati a interpretare i loro rispettivi ruoli originari: Beetlejuice e Lydia Deetz.

Fonte: IPA

Sarà poi Jenna Ortega, stella nascente e apprezzatissima dai fan e da Burton per la sua interpretazione di Mercoledì nell’omonima serie Netflix, a evocare lo spiritello porcello nei panni Astrid, la figlia di Lydia Deetz. Una scelta azzeccatissima considerando il grandissimo successo ottenuto dalla Ortega interpretando la piccola Addams e il suo amore per i film di Burton e, in particolare, proprio per il primo Beetlejuice.

Fonte: IPA

In un’intervista per Vanity Fair la Ortega aveva raccontato: “Avevo sempre adorato quel film. Mi pare che la prima volta che l’ho visto sia stato a casa di un’amica e poi, le altre volte, lo guardavo ogni volta che lo davano in tv intorno ad Halloween. Prima ancora di vedere il film per la prima volta, sapevo chi era Beetlejuice. Sapevo chi era Lydia. Ero in grado di riconoscere i costumi proprio perché era ovunque».

Oltre a lei vedremo anche Monica Bellucci, compagna del regista che nel film sarà la moglie di Beetlejuice. A completare il cast, poi, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Arthur Conti e il grande Willem Dafoe.