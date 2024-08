Fonte: IPA Tim Burton e Monica Bellucci

È ufficialmente il giorno di partenza del Festival di Venezia 2024 e le prime star sono arrivate al Lido, come Monica Bellucci e Tim Burton, mano nella mano, per presentare l’anteprima di Beetlejuice 2. E all’arrivo in aeroporto, tutti sono rimasti ammaliati dalla coppia, quell’amore che a 60 anni è un “incontro di anime”. Per l’81esima edizione della kermesse, la città è in fermento, non solo per il cinema, ma anche per la moda. E la Bellucci, con il suo completo sartoriale, è elegantissima.

Monica Bellucci, il look per l’arrivo a Venezia

Il Festival di Venezia è uno degli eventi più attesi, il momento in cui il Belpaese si popola di star hollywoodiane. Anche la madrina è arrivata a Venezia, Sveva Alviti: anche lei ha optato per un look elegante, ma total white, simile a Monica Bellucci, che ha scelto l’eleganza senza tempo di un completo sartoriale in Black & White. Per l’attrice, è un momento importante: al fianco di Tim Burton, con cui ha riscoperto l’amore, la coppia è attesa nella prima serata della Biennale per la presentazione di Beetlejuice Beetlejuice. Film di apertura fuori concorso, sono presenti alcuni degli attori più importanti, tra cui Michael Keaton, Winona Ryder e la giovane Jenna Ortega.

Fonte: IPA

L’attesissimo arrivo della Bellucci a Venezia non ha disatteso le aspettative. Il suo stile si è evoluto nel tempo, fino a diventare sempre più raffinato e glamour: tailleur bianco ottico, firmato Balmain, con blazer, pantaloni sartoriali a vita alta e camicia nera. Un ensemble spezzato, anche per gli occhiali neri da diva divina e la borsa bianca. A convincere è soprattutto il blazer, il capo irrinunciabile dell’autunno, perfetto per ogni occasione. Il dettaglio “wow” sono i bottoni dorati presenti nel blazer.

Monica Bellucci e Tim Burton al Lido di Venezia

C’è da dire che il look di Monica Bellucci e Tim Burton è coordinato: se l’attrice ha optato per il Black & White, l’iconico regista ha scelto completo e camicia e il borsalino en pendant. A rendere il look ancor più elegante, ma non eccessivamente formale, le scarpe scamosciate nere. E c’è grande attesa e curiosità intorno al film, Beetlejuice Beetlejuice, che segna il ritorno di un cult. Burton non ha creato il personaggio interpretato dalla Bellucci per lei, ma le ha affidato questo ruolo chiave (Delores).

A Madame Figaro, la Bellucci ha parlato dell’esperienza lavorativa con Burton. “Non ha creato il personaggio per me, ma un giorno mi ha detto: ‘Ho un ruolo chiave in questo film, e vorrei che fossi tu’. Non gli ho nemmeno chiesto chi. Amavo già da tempo i suoi film e il suo mondo onirico. Ammiravo il suo genio, la sua capacità di realizzare film sorprendenti, divertenti e commoventi. Così ho accettato volentieri di interpretare Delores, dandogli carta bianca. (…) Come attrice, sono stata onorata di entrare nel suo mondo poetico e fantastico. Quando lavori con persone di talento, sai che questi momenti di creatività saranno fuori dall’ordinario”. La complicità c’è sul set (e fuori): sono decisamente tra le coppie più belle e attese sul red carpet di Venezia.