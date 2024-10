Il beetlejuice core è tendenza, ecco come replicare un make-up soft goth

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: Getty Images Tutte pazze per il make-up in trend Bettlejuice core

Nell’autunno del 2022, dopo l’uscita della serie tv Netflix dedicata a Mercoledì Addams, ci siamo subito rese conto che le atmosfere gotiche e l’estetica soft dark piace, al punto tale da diventare in breve tempo tra le tendenze più gettonate in campo beauty. Un trend che è stato confermato anche quest’anno, con l’uscita dell’attesissimo Beetlejuice Beetlejuice, il sequel del primo fortunato film di Tim Burton, in cui vengono sfoggiati tutta una serie di make-up che, diciamolo pure, ci hanno fatto amare all’istante le sfumature soft goth del film, tanto da volerle replicare nel nostro trucco di ogni giorno.

Com’è il make-up in versione Beetlejuice

E se da un lato c’è stato il film stesso a sdoganare queste nuove vibrazioni gotiche, dall’altro ci hanno pensato anche le sue protagoniste femminili, come la bellissima Jenna Ortega (che di tendenze e di make-up in chiave goth se ne intende) mostrandoci quanto possa essere versatile e seducente un trucco in versione gotica e lievemente dark e in perfetto trend Beetlejuice core.

Un trucco che lascia per un attimo le atmosfere calde e avvolgenti dell’autunno, per entrare in un mondo fatto di colori come il nero, il grigio fumo, ma anche il rosso, in una colorazione corposa e sanguigna. Da indossare come una seconda pelle ed entrando in modalità Beetlejuice core non solo nel trucco ma anche nello stile e nel vostro mood di vita.

Come ricreare un trucco in versione soft goth

Un trend che ci ha conquistate e che, nonostante abbia un forte impatto su chi lo osserva, necessita di pochi prodotti essenziali: un ombretto nero dal finish opaco, un ombretto rosso, un rossetto rosso mat, un rossetto nude, una matita nera e/o viola.

Ma come utilizzare questi prodotti per creare un beauty look in modalità Beetlejuice core? Beh, le possibilità sono diverse, e ognuna di queste vi donerà delle vibrazioni gotiche super cool.

Kiko Milano Ombretto nero in versione soft goth

Bionike La matita perfetta per un trucco Beetlejuice core

Per esempio partendo con un trucco abbastanza minimal anche se in versione soft goth, applicando il rossetto nude sulla labbra e tracciando un leggero contorno con la matita labbra nera, sfumandola verso l’interno-. Base viso opaca con solo una piccola passata di blush marrone sulle gote e mascara volumizzante sulle ciglia. E il vostro primo look in versione Beetlejuice è fatto.

Altra possibilità di replicare il make-up delle celeb protagoniste, è optare per il trucco rosso che Jenna Ortega ha sfoggiato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Un rosso intenso, sanguigno, che omaggia il personaggio di Lydia Deetz, interpretato da Winona Ryder nella pellicola originale del film di Tim Burton dell’88. Un trucco che si esegue partendo da una base viso nude impeccabile e proseguendo con uno smokey eye nei toni del rosso opaco, da applicare sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, vicinissimo alla rima cigliare. Matita viola e mascara a completare il trucco occhi e una bella passata di rossetto rosso, che nel caso di Jenna è il rosso scarlatto di Rouge Dior 999.

Tintark palette ombretti Ombretto rossi per uno smokey eye sanguigno

Dior Il rossetto rosso per un trucco soft goth come Jenna Ortega

Le beetlejuice lip

Se vi piace esagerare e volete provare un beauty look che sia davvero la replica del film, poi, potete provare a realizzare le Bettlejuice lips, ovvero un trucco labbra che imita le strisce dei pantaloni dello spiritello protagonista delle pellicola. Per farle dovrete semplicemente utilizzare un rossetto, meglio se verde o viola, applicandolo come fate solitamente. Poi, posizionando le labbra come se voleste mandare un bacio a qualcuno, dovrete applicare un ombretto nero sulla parte. Una volta fatto, potete tornare con la bocca in una posizione naturale, e vedrete che le vostre labbra appariranno striate e dall’effetto volutamente screpolato. Un trucco un perfetto mood Bettlejuice, forse meno da tutti i giorni degli altri ma perfetto per un’occasione diversa e in cui si vuole stupire tutti.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram