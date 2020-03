Chi è Tiziana Ferrario, giornalista del Tg1: marito, figli e carriera

editato in: da

Giornalista e conduttrice, Tiziana Ferrario è uno fra i volti più noti e amati della Rai. Classe 1957, è nata a Milano e sin da giovanissima ha iniziato ad appassionarsi di giornalismo. Grazie al suo talento è entrata nello staff del Tg1, conducendo il telegiornale e creando il segmento intitolato Tg Ragazzi, dedicato agli adolescenti.

Nel corso della sua carriera ha rivestito spesso il ruolo di inviata e si è occupata di politica estera, raccontando eventi importanti come l’11 settembre e le crisi in Medio Oriente. Non solo giornalismo, Tiziana Ferrario è anche una scrittrice molto apprezzata. Fra i suoi libri più famosi troviamo Vento di Kabul, Orgoglio e pregiudizi, il risveglio delle donne ai tempi di Trump.

“Non credo di aver rischiato, ma fare l’inviata di guerra è un mestiere di per sé pericoloso – ha raccontato a Lucidamente -. Ogni anno ci sono giornalisti che muoiono. L’esempio più recente è relativo a quanto sta accadendo in Siria, che è diventato uno dei Paese più pericolosi per i cronisti. Tale mestiere si fa per passione, ma bisogna stare anche molto attenti”.

“Io considero una vittoria quella dell’informazione per i ragazzi – ha spiegato -, perché nessuno aveva mai provato a trattarli come persone da prendere sul serio. Noi l’abbiamo fatto. Il telegiornale era fatto con gli stessi giornalisti e corrispondenti dall’estero per gli adulti. Semplicemente cambiava il linguaggio e, soprattutto, c’era un modo di raccontare anche gli eventi negativi in modo diverso”.

Nonostante sia un personaggio pubblico, Tiziana Ferrario è sempre stata molto gelosa del suo privato. La giornalista è sposata da diversi anni, ma di suo marito si sa poco e niente. L’uomo infatti vive in Africa e la conduttrice lo raggiunge appena può. La coppia ha un figlio che di professione fa l’ingegnere ed è anche uno sportivo professionista, molto legato alla madre.