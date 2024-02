Caterina Balivo, “giornalisti del Tg1 contro il suo programma”: cambio palinsesto in arrivo?

Ancora problemi per la conduttrice di Aversa, che non sta brillando con gli ascolti tv de La volta buona, in onda ogni pomeriggio su Rai1

Nuova polemica dietro le quinte tv. La redazione del Tg1 sarebbe in subbuglio per l’indiscrezione relativa allo spostamento del Tg1 Economica dalle 14 alle 8 del mattino. Un’idea per agevolare La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì che, dallo scorso settembre, non riesce proprio a decollare.

Caterina Balivo a La volta buona: i giornalisti del Tg1 protestano

L’assemblea del Tg1, come riporta Domani, si è schierata compatta contro la retrocessione di Tg1 Economia, le cui ragioni – si legge nel comunicato – sarebbero “relative al calo dei dati d’ascolto”. Lo spostamento avverrebbe per agevolare il programma in onda subito dopo ossia La Volta Buona di Caterina Balivo, che ha preso il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Partendo subito dopo il Tg1, senza Tg1 Economia, la conduttrice di Aversa (che è stata lontana da un impegno quotidiano per diversi anni) potrebbe forse avere ascolti più alti (o almeno questo è l’auspicio). “L’informazione del servizio pubblico in nessuno spazio può essere soggetta ai dati del marketing. L’assemblea chiede un ulteriore confronto e approfondimento sulle ragioni del cambio e sul rapporto costi-benefici di tale proposta”, hanno spiegato i giornalisti nella nota.

Fino a qualche tempo fa Tg1 Economia veniva trasmesso a metà pomeriggio, per un bilancio da Piazza Affari, poco prima dell’inizio de La vita in diretta. Poi nel 2022 lo spostamento alle 14, subito dopo la fine del telegiornale.

Il futuro di Caterina Balivo sempre più in bilico

Proteste dei giornalisti a parte, il ritorno in tv di Caterina Balivo non ha dato i risultati sperati. Alla presentazione dei palinsesti, i vertici Rai avevano parlato della voglia di avere “un programma più competitivo in quella fascia” oraria, cioè quella del primo pomeriggio, ma i risultati sono stati tutt’altro che positivi. La volta buona è un programma che a sei mesi dal suo debutto fatica a decollare. Eccezion fatta per la settimana sanremese (dove tutti i format Rai riescono ad ottenere buoni risultati) il salotto di Caterina sfiora raramente il 14% di share.

A raggiungere numeri decisamente importanti è Milo Infante, che su Rai2 con Ore 14 colleziona quotidianamente punte del 10% di share. Ogni giorno viene seguito da più di un milione di spettatori. In virtù di ascolti tv poco soddisfacenti il futuro di Caterina Balivo sul piccolo schermo sarebbe a rischio: secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, si starebbe valutando l’idea di sostituire La volta buona con Bella Ma’ di Pierluigi Diaco (attualmente in onda su Rai2) o con un format nuovo di zecca.

Stando a quanto si legge sulla rivista, “Diaco gode dell’amicizia personale di Giorgia Meloni mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa è un grande fan del programma di Caterina”. Tra l’altro non è la prima volta che si parla di un approdo di Pierluigi su Rai1: lo scorso autunno, sempre Oggi ha spifferato: “A farsi strada l’ipotesi che Diaco possa realizzare il suo più grande desiderio: occupare la fascia presieduta al momento dalla Balivo…”. Per ora non ci sono certezze: nessuna dichiarazione ufficiale né da parte di Caterina Balivo né da Pierluigi Diaco.