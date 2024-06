Primo mare con la famiglia per Caterina Balivo e Guido Maria Brera, che si rilassano con i bambini in spiaggia

Fonte: IPA Caterina Balivo

Una domenica all’insegna della famiglia e del relax, per Caterina Balivo, che si gode il primo mare insieme al marito Guido Maria Brera e agli amati figli – Guido Alberto e Cora – che si sono divertiti in acqua mentre i loro genitori prendevano un po’ di sole. La conduttrice de La volta buona ha inoltre sfoggiato uno dei primi bikini della stagione, particolarissimo, che rilancia una tendenza in voga qualche anno fa.

Caterina Balivo, il segreto del bikini spezzato

I sorrisi di Caterina Balivo e di Guido Maria Brera dicono tutto: una giornata così ci voleva. Lei, che ha appena chiuso la prima stagione del suo ultimo programma di Rai1, ha indossato un bikini spezzato che promette di rilanciare una tendenza seguitissima in passato. La parte superiore è un reggiseno morbido con ferretto multicolor sui toni dell’arancio mentre lo slip è azzurro. Un contrasto in piena regola, che mette in risalto la sua pelle bellissima e leggermente dorata dal primo sole.

La conduttrice si è mostrata al naturale, come da sua abitudine, senza badare troppo alla forma fisica. In più di un’occasione aveva infatti dichiarato di non curarsi troppo delle belle curve che le ha regalato l’età quanto piuttosto della sua felicità. E non potrebbe andare meglio di così. La sua famiglia è più unita che mai e le immagini che arrivano da Cannigione, in Sardegna, non fanno altro che dimostrarlo.

Il futuro in tv con La volta buona

Se sul fronte personale le cose procedono per il meglio, su quello lavorativo non potrebbe andare meglio. Il suo programma di Rai1, La volta buona, è stato confermato per la prossima stagione nonostante le difficoltà iniziali. La trasmissione si è stabilizzata dopo una lunga fase di rodaggio, visto che il pubblico veniva dalle abitudini di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ma con il tempo i telespettatori si sono abituati alla novità.

Il titolo è presente nei palinsesti della prossima stagione televisiva che saranno presentati a Napoli entro la metà di luglio, ma Caterina Balivo è sempre pronta a tutto. Nel corso di questi mesi ha infatti cambiato la forma del programma per adeguarla al meglio alle esigenze dei telespettatori, arrivando perfino a stuzzicare Ore 14 di Milo Infante per la sovrapposizione del blocco dedicato all’attualità, ma è andata avanti nonostante le critiche.

Ha proseguito lungo la sua strada anche quando si è interrotta la collaborazione con la Rai ed è passata a La7 per condurre un quiz, Lingo, con il quale si è rimessa nuovamente in gioco. Poi, il ritorno in Rai che ha accolto con grande entusiasmo e che era quello che stava aspettando ormai da tempo. La collocazione della sua trasmissione è quella che aveva lasciato quando ha chiuso Vieni da me e più in generale quella di Detto Fatto, che ha condotto con successo per molti anni. Ora che la stagione tv si è conclusa, Caterina Balivo si gode la famiglia e i suoi bambini, ai quali rivolge sempre lo sguardo nonostante ami moltissimo il suo lavoro al quale non ha mai rinunciato nonostante la maternità.