Caterina Balivo, La volta buona non va in onda. Perché è saltata la puntata di oggi

La volta buona non va in onda venerdì 20 dicembre su Rai1: Caterina Balivo ha condiviso un messaggio importante sui social

Fonte: IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo si ferma. La volta buona non va in onda su Rai1 venerdì 20 dicembre ma niente paura. Nessuna chiusura anticipata per ascolti tv (che, tra l’altro, sono migliorati parecchio nell’ultimo periodo) e neppure vacanze anticipate in vista del periodo natalizio: il programma si ferma per un giorno per lasciare spazio alla consueta maratona Telethon, un evento annuale che ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella tradizione di solidarietà che contraddistingue la programmazione della Rai, coinvolgendo vari programmi del palinsesto, inclusi La Vita in Diretta, L’Eredità e Porta a Porta.

La volta buona di Caterina Balivo lascia spazio alla maratona Telethon

Venerdì 20 dicembre La volta buona di Caterina Balivo è stato sostituito dalla maratona Telethon. “Ragazzi, oggi non ci siamo – ha scritto la conduttrice su Instagram – Siate generosi e ci vediamo lunedì in diretta”. Un modo per invitare tutti a donare per la ricerca sulle malattie genetiche. Il programma tornerà regolarmente in onda lunedì 23 dicembre (quasi sicuramente con un ampio spazio dedicato alla finale di Ballando con le Stelle) anche se con le festività in arrivo anche nei prossimi giorni il programma subirà delle variazioni.

La volta buona non andrà in onda il 24 e il 25 dicembre, mentre a Santo Stefano Rai1 trasmetterà uno speciale intitolato La Volta Buona Special, un best of delle interviste più apprezzate della stagione, un’occasione per rivivere i momenti migliori di quest’anno. Mentre dal 27 dicembre tornerà tutto alla normalità con il solito appuntamento alle 14.00.

Nell’ultimo periodo gli ascolti tv de La volta buona sono aumentati. Snocciolando alcuni dati di giovedì 19 dicembre, la presentazione è stata seguita da 1 milione e 909 mila spettatori con il 15.71% di share, mentre la prima parte ha intrattenuto 1 milione e 600 mila telespettatori con il 13.78% e la seconda e ultima parte ha addirittura toccato poco meno del 18% di share con 1 milione e 665 mila spettatori a casa.

La quotidianità di Caterina Balivo tra lavoro e vita privata

In un’intervista concessa qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, Caterina Balivo ha raccontato la sua quotidianità tra La volta buona e i figli Guido Alberto e Cora. Senza dimenticare il marito Guido Maria Brera. “Le mie giornate sono scandite dal lavoro. – ha spiegato – Mi sveglio, Guido e Cora vanno a scuola, io faccio un po’ di attività fisica. Poi arrivo in redazione, partecipo alle riunioni, mi preparo e vado in diretta. Una volta conclusa la puntata, ancora riunioni e poi torno a casa, dove inizia un altro lavoro, quello della mamma”.

Come mamma Caterina Balivo si definisce “più dura e precisa quando si parla di scuola, compiti, impegni e sport. Sono attenta e pignola sulla parte organizzativa, Guido invece è la parte ludica”.

Dopo cena la conduttrice Rai, che non ha nascosto le difficoltà di tornare al lavoro dopo una lunga pausa, prova a ritagliarsi del tempo per se stessa, “leggo un libro, guardo una serie o prego”, ma non è sempre facile tanto che ha ammesso candidamente “quante volte ci riesco? Esageriamo: una volta su sette!”.