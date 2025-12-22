Caterina Balivo festeggia i 91 anni di sua suocera, la signora Mirella: il regalo speciale

Caterina Balivo ha condiviso gli scatti dei festeggiamenti per il compleanno della signora Mirella e un regalo dolcissimo

IPA Caterina Balivo festeggia il compleanno della signora Mirella

Tempo di festeggiamenti natalizi e non solo, per Caterina Balivo. La padrona di casa de La Volta Buona si prepara a entrare nel periodo più luminoso dell’anno con una ricorrenza speciale: il compleanno di sua suocera, la signora Mirella.

Una figura ormai familiare anche al pubblico, diventata negli anni una vera e propria icona, che la conduttrice ha voluto celebrare con un regalo pensato col cuore e condiviso con i fan attraverso i suoi social.

Caterina Balivo festeggia la signora Mirella: il regalo

È sempre bello quando, in famiglia, si riescono a costruire rapporti fatti di affetto e complicità anche con quelle figure che, per luogo comune, vengono spesso raccontate come più “spigolose”. È il caso di Caterina Balivo che, nel tempo, non ha mai fatto mistero del legame speciale costruito con la signora Mirella, sua suocera e madre di Guido Maria Brera.

Tra i pensieri del Natale alle porte e i consueti appuntamenti pomeridiani con La Volta Buona, Caterina ha voluto condividere con i suoi follower un momento particolarmente significativo: la celebrazione dei 91 anni di Mirella. Un traguardo importante, arrivato a pochi giorni dal Natale, che ha spinto la conduttrice ad aprire il suo cuore sui social.

“Una giornata di super festa. La mia adorata suocera festeggia 91 anni. Arrivarci come lei. L’abbiamo festeggiata con tanto di fiocco sulla porta e lei subito lo ha notato” racconta Caterina in una storia Instagram.

Ma non è finita qui. La conduttrice ha poi pubblicato una serie di foto che ritraggono la signora Mirella durante la giornata di festa. Prima insieme a Caterina, poi a pranzo anche con Guido Maria: immagini che raccontano un clima di serenità, eleganza e sorrisi condivisi.

“Mi auguro di arrivare alla terza era come la signora Mirella, imparerei ad amare anche le collane di perle pur di essere lucida come lei” ha commentato Caterina sotto gli scatti, lasciando trasparire tutta l’ammirazione per la suocera.

A completare la giornata, non poteva mancare un regalo dolcissimo: nelle foto, tra le mani di Mirella, si intravede un fotolibro che, a giudicare dall’immagine in copertina, sembra racchiudere tanti ricordi preziosi. Un pensiero perfetto per celebrare una donna che, a 91 anni, continua a essere il cuore della famiglia.

Il legame di affetto tra Caterina Balivo e la suocera Mirella

Con auguri così calorosi, è facile immaginare quanto sia forte il legame tra Caterina e la signora Mirella. Figura fondamentale nella vita familiare della conduttrice, la donna è spesso stata ospite in studio a La Volta Buona, diventando un volto graditissimo per gli spettatori che si divertono con le dinamiche scherzose tra le due.

Tra battibecchi e commenti divertenti, emerge un rapporto sempre sereno, fatto di stima e rispetto reciproco. Come ha raccontato la stessa Caterina in un’intervista: “Non ci si mette a fare la guerra con la suocera. Lei è una donna intelligente, ironica, indipendente, anche se dura. A una signora che ha cresciuto i figli e ce l’ha messa tutta si deve portare rispetto. E se quel che dice non ti piace stai zitta. È una guerra persa.”

Un legame che si percepisce in ogni gesto, dalle celebrazioni di compleanno ai piccoli momenti condivisi, e che conferma quanto, in famiglia, la complicità e l’affetto possano rendere tutto più speciale.

