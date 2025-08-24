Caterina Balivo: “I maldicenti non li perdono, se fai del male ti torna”. Poi parla della suocera

Caterina Balivo racconta il suo modo di gestire le delusioni lavorative e il rapporto che la lega alla Signora Mirella, sua suocera e mamma di Guido Maria

Caterina Balivo non si ferma mai: tra i riflettori di Rai1 e i momenti preziosi con la sua famiglia, la conduttrice riesce a destreggiarsi con grazia tra lavoro e vita privata.

Determinata, sorridente e sempre pronta a mettersi in gioco, la conduttrice affronta ogni giorno sfide grandi e piccole tra soddisfazioni e anche qualche maldicenza, dimostrando che, con la giusta filosofia, successo e armonia familiare possono davvero convivere.

Caterina Balivo, il lavoro e la difficoltà ad accettare le ingiustizie

Partita come concorrente di Miss Italia nel 1999 e approdata al fianco di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che?, Caterina Balivo è oggi uno dei volti più amati della Rai. Determinata e instancabile, nel corso della carriera ha ricevuto numerose soddisfazioni, ma come tutti ha dovuto affrontare anche momenti difficili.

In un mondo come quello dello spettacolo, le delusioni sono inevitabili. A raccontarlo è la stessa Balivo in un’intervista per La Stampa: “Io sono diretta e leale, mentre nel mio ambiente c’è molta maldicenza e l’ho patita. Ma non farò mai i nomi. Io vengo sempre a sapere le cose e chi le ha dette. Non so se sia avere buone antenne o forse buoni amici”.

Col tempo, però, Caterina ha imparato a superare le ingiustizie e a capire quali battaglie vale la pena affrontare. E lo stesso vale per chi sceglie di parlare male: “Normalmente li affronterei, ma in tv meglio trattenersi. Prima lo facevo ma tornando in Rai ho capito che non ha senso. Non perdono però, non mi vendico perché sono sicura che se fai del male ti torna”.

Caterina Balivo, il rapporto con i figli e la suocera Mirella

Il lavoro, però, non è l’unica priorità per Caterina. La famiglia rappresenta una delle gioie più grandi della sua vita. È anche per loro che, dopo il Covid, ha deciso di prendersi una pausa da Vieni da me.

“Lo ritenni necessario. – spiega– C’era un problema di gestione familiare e quindi ho fatto un passo indietro. Per i successivi tre anni ho fatto scelte che mi permettessero di stare più a casa, di seguire i miei figli”.

Una scelta che all’inizio ha forse disorientato i figli: “Mi facevo molta tenerezza perché li andavo a prendere a scuola e non gliene importava niente. Ma i figli non ti parlano a comando, decidono loro i tempi e se stai più tempo con loro aiuta”.

E, in effetti, Caterina ha una visione molto chiara di quello che considera importante per loro. Per lei lo studio è fondamentale, mentre per il marito Guido Maria lo sport e il contatto con la natura lo sono altrettanto: “Ci tiene tantissimo che loro facciano sport, che vivano la natura e si sappiano muovere sia al mare che in montagna. Mio figlio è un canoista. Abbiamo ceduto alla playstation, ma non la usano mai”.

Fondamentale nella vita familiare è anche la signora Mirella, sua suocera, spesso ospite in studio e con cui il rapporto è molto sereno: “Non ci si mette a fare la guerra con la suocera. Lei è una donna intelligente, ironica, indipendente, anche se dura. A una signora che ha cresciuto i figli e ce l’ha messa tutta si deve portare rispetto. E se quel che dice non ti piace stai zitta. È una guerra persa”.

Un consiglio, però, che vale solo per la suocera: “Io e Guido entriamo in conflitto su tutto”. Nonostante questo, i due appaiono più innamorati che mai. Caterina, però, crede che più che un segreto, per stare bene insieme serva tanta voglia di esserci: “Il matrimonio è un lavoro, occorre impegnarsi“.