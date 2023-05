Una delle protagoniste assolute della tv italiana è senza dubbio Caterina Balivo , e mentre si chiacchiera un suo possibile ritorno in Rai , rivediamo alcuni dei suoi look che hanno fatto la storia, compreso qualche scivolone. Partiamo dallaindossata alla prima di Kurios - Cabinet of Curiosities lo scorso marzo, molto di tendenza e attuale. Promossa, anche se avremmo abbinato scarpe diverse.