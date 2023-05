Palinsesti Rai, il futuro di Mara Venier dopo Fazio e il ritorno di Caterina Balivo

L’addio di Fabio Fazio alla Rai ha inevitabilmente aperto nuovi scenari e altre possibilità per le risorse ancora in forze all’azienda. Parliamo ad esempio di Mara Venier, che cerca conferma nei prossimi palinsesti ancora in scrittura, e di Caterina Balivo che potrebbe tornare e riprendersi il pomeriggio di Rai2, com’è stato per molti anni con il suo Detto Fatto. A rivelare di più, è stato il vice direttore Intrattenimento Day Time Adriano De Maio a Fanpage. E ha parlato anche del futuro di Domenica In.

Mara Venier, il destino di Domenica In

Il suo posto è sempre stato quello. Da quando è tornata al timone del programma pomeridiano di Rai1, Mara Venier è stata capace di dare moltissimo valore a un contenuto che già era di qualità. La sua conduzione è infatti unica, personale, empatica e costruita su misura in base ai diversi personaggi che – di volta in volta – si avvicendano all’interno del suo salotto televisivo.

Sembra quindi impensabile, oltre che improbabile, che Mara Venier possa lasciare Rai1 e addirittura Domenica In, che minaccia di abbandonare ogni anno ma dalla quale non riesce proprio a staccarsi. E così, dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai per passare a Warner Bros. Discovery, sono tanti gli interrogativi che naturalmente emergono e che riguardano gli altri volti noti della televisione pubblica. Tra queste, c’è anche quella che riguarda il destino della conduttrice veneta.

A sciogliere i dubbi è stato Adriano De Maio che, sentito da Fanpage, ha rivelato: “Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un’altra domenica, soprattutto su Rai 1. Servirebbe un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente per la prossima stagione ci sarà e continuerà ad esserci finché lei lo vorrà. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare. Anche nella concorrenza ci sono dei pilastri che sarebbe molto rischioso spostare… vale lo stesso discorso”.

Il ritorno di Caterina Balivo su Rai2

Chi rimane e chi ritorna. Sembra infatti che l’azienda si stia preparando per il ritorno di Caterina Balivo in Rai, con un programma pomeridiano da mandare in onda su Rai2. Rimane invece confermato Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, per il quale sono ripartiti i casting, quindi resta da capire quale possa essere la giusta collocazione della conduttrice partenopea.

Le voci si limitano al più ristretto campo delle indiscrezioni, dato che Caterina Balivo è ancora legata a La7 e al suo quiz Lingo. Nonostante i risultati non proprio soddisfacenti del programma, la sua conduzione è sempre stata divertente e carica di entusiasmo. Una nuova sfida, per lei, che veniva da un lunghissimo periodo di pausa e dal servizio pubblico: in Rai ha infatti trascorso tutta la sua carriera.

Rai2 l’accoglierebbe comunque a braccia aperte. È stata uno dei volti più amati per moltissimi anni, quelli in cui ha condotto Detto Fatto poi passato nelle mani di Bianca Guaccero, e qui potrebbe tornare con un programma dalla matrice molto simile. Tutto è comunque ancora da scrivere e, a eccezione delle grandi conferme, la partita dei palinsesti Rai è ancora aperta.