Novità Rai: Mara Venier cambia Domenica In, La Vita in Diretta si allunga senza Matano

Fonte: IPA Alberto Matano e Mara Venier sono tra i volti Rai più amati

In Rai si lavora già alla prossima stagione televisiva, che ripartirà come sempre a settembre. I palinsesti ufficiali per il 2024/2025 saranno presentati solo il prossimo 19 luglio nella sede napoletana della tv di Stato ma sono già trapelate le prime indiscrezioni. In autunno ritroveremo su Rai1 due dei programmi tv più amati e seguiti: Domenica In di Mara Venier e La Vita in Diretta di Alberto Matano. Entrambi i format, però, dovranno fare i conti con alcune novità.

Mara Venier pronta a rivoluzionare Domenica In

L’ultima edizione di Domenica In è stata particolarmente complicata per Mara Venier. Stanchezza e polemiche hanno inevitabilmente segnato la signora della domenica. Zia Mara, però, ha deciso di non abbandonare la sua trasmissione del cuore, anzi. È più carica che mai e pronta a fare del suo meglio pure nei prossimi mesi.

La 73enne, che ha superato Pippo Baudo nel numero di conduzioni di Domenica In, sta lavorando ad una serie di cambiamenti sul format. A partire da un nuovo studio, come riferisce Il Corriere della Sera. Ci sarà inoltre un grande talk di apertura dove verranno dibattuti i maggiori temi di attualità e cronaca con un parterre di ospiti. Non mancheranno le inimitabili interviste della Venier.

“È stata un’edizione difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui”, ha confessato qualche tempo fa la Venier. A scatenare le critiche è stato nello specifico il periodo post Sanremo, con la censura alle parole a sostegno della Palestina di Ghali e Dargen D’Amico e la lettura da parte di Mara di un comunicato stampa in difesa dello Stato di Israele: “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”, ha chiarito la diretta interessata.

La Vita in Diretta raddoppia ma senza Alberto Matano

La Vita in Diretta è uno dei grandi successi del daytime di Rai1. Alberto Matano è riuscito nell’impresa di risollevare le sorti del format, riportandolo ai fasti di un tempo, quando veniva condotto da Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Una vera e propria rinascita per lo show, tra cronaca nera e temi pop, che ha letteralmente distrutto la concorrenza. Prima Barbara D’Urso, poi Myrta Merlino.

A beneficiarne oggi è anche Estate in Diretta, che con la coppia Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini segue la medesima impostazione tanto da vincere facilmente contro Pomeriggio Cinque News con Simona Branchetti, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. In virtù di tale successo la Rai ha deciso di allungare La Vita in Diretta a settembre.

Fonte: IPA

La Vita in Diretta andrà in onda di sabato, al posto di Italia Sì di Marco Liorni (confermato a L’Eredità) e dunque contro Verissimo di Silvia Toffanin. Stesso orario, dalle 17.00 alle 18.45, stessi temi, titolo e stile. Alla conduzione, però, non ci sarà Alberto Matano bensì Emma D’Aquino, che manterrà anche il suo posto al Tg1.

L’indiscrezione, anticipata da Tvblog, rientra nell’ulteriore potenziamento del daytime di Rai1. Alberto Matano resterà a La Vita in Diretta dal lunedì al venerdì mentre il sabato sarà impegnato con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove è il commentatore a bordo campo in grado di ribaltare i voti della giuria con il suo prezioso tesoretto.