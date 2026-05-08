Alberto Matano a Domenica In? Lui dice no e cambia La Vita in Diretta

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alberto Matano

Nel mondo della tv le indiscrezioni non si fermano mai. Questa volta al centro del chiacchiericcio è finito Alberto Matano. Nell’ultimo numero del settimanale Gente, il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta si è raccontato in una lunga intervista, toccando vari aspetti della sua carriera e della sua visione del lavoro televisivo.

Tra una domanda e l’altra, però, la conversazione si è inevitabilmente spostata su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: il suo possibile approdo alla guida di Domenica In, storico contenitore domenicale attualmente condotto da Mara Venier. L’ex mezzobusto del Tg1 ha colto l’occasione per chiedere direttamente quanto ci fosse di vero nelle voci che lo vorrebbero come erede designato della Venier, qualora decidesse di lasciare il programma.

La risposta di Matano è stata immediata ma soprattutto improntata alla cautela e al rispetto. Il 53enne ha sottolineato come queste indiscrezioni si ripetano ciclicamente da anni, senza mai trovare conferme concrete. Un fenomeno, secondo lui, che rischia di trasformarsi in un esercizio poco elegante, soprattutto considerando che la collega (e amica) è tuttora saldamente al timone della trasmissione.

Alberto Matano nuovo conduttore di Domenica In?

Nella sua ultima dichiarazione, Alberto Matano ha voluto mettere un punto fermo: parlare di sostituzioni quando una professionista è ancora in onda non è corretto. Il riferimento a Mara Venier non è solo professionale ma anche personale. Tra i due esiste da tempo un rapporto di stima e amicizia che rende ancora più delicato il tema.

“Va avanti da tre anni”, ha osservato il giornalista, evidenziando come queste ipotesi siano ormai una costante in un certo tipo di racconto. Ma la sua posizione è chiara: niente spazio a “fanta-ragionamenti” o a ipotetici avvicendamenti costruiti più sui desideri del pubblico e della stampa che su fatti concreti.

Per rafforzare la sua tesi, Matano ha poi ricordato un elemento fondamentale: non esiste alcun annuncio ufficiale da parte di Mara Venier riguardo a un eventuale addio nella stagione televisiva in partenza a settembre 2026. Senza una comunicazione diretta, ogni ipotesi resta tale, alimentando un circolo di speculazioni che poco ha a che fare con la realtà dei fatti.

“Ogni anno cominciano i boatos, i gossip: il “Venier lascia e arriva Matano” va avanti da tre anni. Innanzitutto trovo poco elegante portare avanti fantaragionamenti e fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un’amica, come Mara che ogni domenica conduce con successo la sua trasmissione. Tra l’altro non mi pare che ci sia stato un annuncio ufficiale da parte sua”

Un modo, il suo, per ribadire una linea di condotta professionale precisa: rispetto per i colleghi, attenzione ai tempi televisivi e rifiuto di alimentare narrazioni premature.

Lo sguardo rivolto al futuro de La Vita in Diretta

Se il presente non contempla cambiamenti di rotta verso la domenica pomeriggio di Rai 1, il futuro di Alberto Matano è già ben delineato. Il presentatore ha infatti chiarito senza esitazioni di essere completamente concentrato su La Vita in Diretta, che negli anni è diventato un punto fermo del palinsesto pomeridiano.

Con oltre 1.300 puntate alle spalle, Matano guarda avanti con l’obiettivo di rinnovare il format, mantenendolo al passo con i tempi. L’attenzione è tutta rivolta all’innovazione: nuovi volti, nuovi inviati, nuove idee per rendere il racconto sempre più dinamico e coinvolgente.

“Sto già pensando a come innovare la mia Vita in Diretta. Sono già all’opera, devo trovare nuovi talenti, nuovi inviati. Non sono uno che esalta i propri risultati, ma mi piace sapere che è il programma più visto del pomeriggio, che il pubblico mi vuole bene: lo sento e mi dà la carica. Detto questo, sono pronto a sperimentare nuovi formati e programmi”

Il messaggio finale è chiaro: niente fughe in avanti. Per Alberto Matano, il presente e il futuro si chiamano La Vita in Diretta. E tanto basta per spegnere, almeno per il momento, il rumore delle indiscrezioni.