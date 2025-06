Grande successo per il conduttore e giornalista calabrese, che nel prossimo autunno avrà maggiore spazio in televisione

Fonte: IPA Alberto Matano

Non solo Stefano De Martino, anche Alberto Matano si sta facendo sempre più spazio in Rai. Del resto, dopo aver riportato La vita in diretta ai fasti di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini, l’ex mezzobusto del Tg1 merita la giusta ricompensa. E così, dal prossimo autunno il 52enne raddoppierà l’impegno e la visibilità sulla tv di Stato.

Alberto Matano promosso dalla Rai

L’autunno che verrà sarà particolarmente intenso per Alberto Matano. Il giornalista è stato confermato alla guida de La vita in diretta, che batte giornalmente (e ormai da anni) la concorrenza di Pomeriggio 5. A questo impegno quotidiano se ne aggiungerà un altro in prima serata: un programma tutto suo e i cui dettagli sono al momento top secret.

“A settembre Alberto Matano – fa sapere il settimanale Chi – complici gli ottimi ascolti de La vita in diretta sarà alla conduzione del contenitore pomeridiano per la settima volta. Ma è anche pronto al raddoppio: sbarcherà in prima serata con un programma di infotainment. Bocche cucite su titolo e periodo di messa in onda”.

A questi due impegni va inoltre aggiunto quello di Ballando con le Stelle: Alberto Matano è stato confermato da Milly Carlucci come custode del tesoretto e dispensatore di pillole di saggezza tra balli e polemiche.

Alberto Matano dice no a Domenica in

Di recente era stato avanzato il nome di Alberto Matano anche per la prossima edizione di Domenica in. Mara Venier, in accordo con la Rai, sta rivoluzionando il format, puntando su una conduzione corale. Zia Mara non ha nascosto il desiderio di condurre insieme all’amico e collega ma il giornalista ha frenato sull’argomento, rivelando di avere altri progetti in cantiere.

“Tutti hanno il sogno di presentare Sanremo, io no”, ha puntualizzato Matano durante il Festival della tv di Dogliani. “Arriva un momento in cui tutti iniziano a chiedersi ‘chi farà Domenica In, chi farà Sanremo?’ – ha spiegato – ma ci sono già colleghi bravissimi che fanno bene e con successo questi programmi”.

In questo momento, ha proseguito, “vorrei fare delle cose in linea con quello che già faccio. In fondo sono un giornalista, ho imparato a raccontare i fatti e a essere anche un intrattenitore. Non mi vedo proprio a cantare e ballare sul palco dell’Ariston. Poi se un giorno Sanremo dovesse avere bisogno di una conduzione che rispecchia il mio percorso vedremo. Onestamente non amo lo stereotipo che per arrivare al top della carriera si debba fare Sanremo”.

E su Mara Venier che lo ha designato come suo erede ha ribadito: “Non mi piace parlare di eredi, perché l’erede arriva quando una persona non c’è più. Mara è con noi, pronta per fare una nuova ‘Domenica In’, quindi l’erede di Mara al momento è Mara”.

A questo punto “del mio percorso – ha continuato Matano – sono pronto a rifare un’altra stagione de La vita in diretta. Mi piacerebbe in futuro fare infotainment, magari durante il prime time. Portare in prima serata su Rai1 quello che ho fatto sinora. Mi piacerebbe cucire su di me qualcosa che non c’è ma il pubblico vorrebbe”.