Mara Venier su Domenica In: “De Martino o Matano”. La boutade di Fiorello

Fonte: IPA Mara Venier

Il tema di questi ultimi giorni? Domenica In, naturalmente. Un argomento che si ripropone ogni anno al termine dell’edizione, e il motivo è sempre uno: Mara Venier. La conduttrice, la “Zia”, ha più volte annunciato il suo passo indietro alla conduzione, ma alla fine ha sempre accettato di tornare. Nella stagione televisiva 2025/2026, la Venier tornerà al timone – forse – per l’ultima volta, con un gruppo di amici. Un programma diverso da come l’abbiamo vissuto fino ad oggi: è questa l’idea generale. Ma il “dopo Mara”, per ora, è impensabile, nonostante la boutade di Fiorello. E la Venier ha due nomi in mente…

Mara Venier, il futuro di Domenica In

Per un attimo ci abbiamo sperato: Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In? Alla fine, era una boutade: a parlare del futuro del contenitore domenicale di Rai1 è Mara Venier sul palco del Festival della Tv di Dogliani, facendo chiarezza su quanto detto da Fiorello e menzionando due nomi in particolare. “Quella di Fiorello era una boutade, se l’è rimangiata e l’ha anche smentita mandando in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della televisione e di chi vorrebbe fare Domenica In“.

Sappiamo che la Zia tornerà per la prossima edizione, in cui tra l’altro si festeggiano i 50 anni di Domenica In, che è stata creata da Corrado nel 1976. “Domenica In va rivista, ne stiamo parlando con il direttore Angelo Mellone. Sarà un’edizione più corale. Io ci sarò, ma non da sola. Non sappiamo ancora con chi, ma l’idea è quella di tornare allo spirito delle prime edizioni, come quelle con Bisteccone e altri. (…) Domenica In non è mai andata così bene come quest’anno, vuol dire che la gente ha voglia di vedermi”.

Stefano De Martino o Alberto Matano a Domenica In

Dunque, quella che ci attende è una Domenica In molto più corale. La Venier si è detta felice di venire “alleggerita”, considerando che comunque è un compito che va avanti per mesi e che necessita di preparazione. Il lavoro per lei è vita, ma “in questi sette anni è stato un impegno molto pesante”. E per quanto riguarda il futuro, tolto Fiorello che ha smentito la possibilità (purtroppo) di prendere le redini dello show, la Venier stessa ha voluto fare due nomi in particolare.

“De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto e non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica In molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo bene. E poi vedo Matano, con un taglio più giornalistico”. Il nome di Alberto Matano circola già da un po’, mentre quello di De Martino è ormai il più quotato per tutto, da Domenica In al Festival di Sanremo (che, però, vorrebbe fare con qualche “capello bianco in più”). C’è solo una cosa certa: come abbiamo detto, è davvero difficile immaginare il post Venier a Domenica In. Forse, tra nomi e boutade, stiamo dimenticando proprio questo: questo show senza Mara è inimmaginabile senza un totale restyling. E almeno per il momento possiamo dormire sonni tranquilli sapendo che la Venier tornerà e che la prossima edizione riserverà grandi sorprese.