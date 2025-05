Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In: “Quasi quasi mi piacerebbe”

Per Mara Venier, la stagione televisiva di Domenica In del 2025/2026 potrebbe essere l’ultima: tempo di rivoluzione, di cambiamenti e di modifiche. E ora Fiorello ha “sganciato la bomba”, come si suol dire in questi casi, facendosi “quasi quasi” avanti per condurre la domenica pomeriggio. In modo diverso rispetto a Zia Mara, certo. Ma Fiorello è il Re Mida della televisione, e forse un cambiamento profondo è quello che ci vuole per abituare gli spettatori a una nuova Domenica In. Firmata Fiorello.

Fiorello a Domenica In al posto di Mara Venier: la confessione su Instagram

Fiorello è così: per mesi abbiamo sentito la sua assenza dopo quel piccolo gioiello di Viva Rai2!. Un periodo di riposo per lo showman siciliano, in cui è stato vicino ai suoi affetti (la figlia Olivia è anche diventata mamma). Lui, più di tutti, sa dosare presenza e assenza, senza mai esagerare e fermandosi al “momento giusto”, sacrificando persino share e numeri. Ma chiudere in bellezza è sempre stato tra i suoi talenti.

Tornato finalmente in radio con La Pennicanza, in onda su Radio2, al momento lo showman, come ha detto su Instagram, “si sta rilassando”, in attesa di un’altra idea. Sempre vincente. “La radio si fa per divertirsi e lì vengono le idee”. Ed è lì che il pensiero scatta e lascia interdetti fan e appassionati di televisione: il contenitore della domenica pomeriggio.

“Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe“, ha rivelato lo showman su Instagram.

Come immagina la sua Domenica In

Più volte abbiamo detto che è difficile immaginare Domenica In senza Zia Mara. Quasi impossibile, e non solo perché l’ha condotta per anni: oggi, il programma è a sua immagine e somiglianza, come ha detto lo stesso Fiorello. Molte delle stesse interviste sono avvenute per la capacità della Zia di saper coltivare rapporti al di fuori della televisione.

Ed è il motivo per cui, forse, l’unico modo per immaginare il contenitore senza la Venier è di rivederlo completamente. “Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto”.

La prossima Domenica In potrebbe essere l’ultima per Mara Venier

Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In? Potrebbe essere una possibilità, in effetti: al di là delle parole dello showman, sappiamo che la Venier ha intenzione di fare ancora qualche programma e poi di dedicarsi ai suoi affetti e al marito Nicola, che è stato molto male negli ultimi mesi. La sua intenzione è di chiudere un cerchio: già dalla prossima edizione, il programma potrebbe dunque cambiare “veste”, anche perché si festeggia il cinquantesimo dalla sua messa in onda.