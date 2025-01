Fonte: Ansa Fiorello e la moglie Susanna Biondo

Rosario Fiorello è diventato nonno. Non di sangue ma di cuore, come piacerebbe dire a lui, dato che la neo mamma è la figlia di sua moglie Susanna Biondo ma che lui ha sempre considerato come sua. La nascita del piccolo è stata tenuta segreta, com’era accaduto per la gravidanza, ma le foto comparse sulle pagine del settimanale Oggi non lasciano dubbi. Le immagini arrivano proprio nei giorni in cui Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori del Festival di Sanremo e, com’era lecito aspettarsi, il pensiero non poteva che correre verso di lui. Quest’anno non lo vedremo sul palco del Teatro Ariston ma, di certo, si sta godendo la sua famiglia.

Fiorello nonno, Olivia Testa mamma per la prima volta

La data di nascita e il nome del bambino non si conoscono ma si sa che è un maschietto. Fiorello e sua moglie Susanna Biondo sono al settimo cielo e non poteva essere diversamente. Insieme hanno cresciuto Olivia e Angelica, la bambina ormai giovane donna che hanno cresciuto insieme, e l’hanno anche vista coronare il suo sogno d’amore sposando il marito Ansperto Radice Fossati Confalieri con una cerimonia intima a cui hanno partecipato parenti e amici. Il suo papà frizzante, come ama definirsi lo showman per Testa, l’ha accompagnata all’altare con grande emozione insieme al suo papà naturale.

La gravidanza era stata tenuta segreta nel rispetto della coppia, che ha sempre preferito mantenersi riservata, ma la gioia che stanno provando non poteva rimanere nascosta a lungo. Fiorello, che ha sposato Susanna Biondo nel 2003, ha cresciuto Olivia Testa proprio come se fosse stata sua. Subito dopo è arrivata Angelica, che ha così completato un quadretto d’amore che oggi il mattatore siciliano definirebbe come perfetto.

Il suo rapporto con Olivia Testa

Non è facile essere il patrigno di una bambina, di un’adolescente e poi di una donna che è diventata madre. Ma Fiorello non si è mai definito in questo modo, ormai diventato desueto anche per i più conservatori, e ha sempre descritto il suo rapporto con Olivia come quello tra un padre e una figlia. Lei è comunque rimasta legata al suo papà, che l’ha accompagnata all’altare nel suo giorno più bello, ma lo showman è sempre stato una figura fondamentale per lei e per la sua crescita.

“Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono. Dicono che le faccio ridere quando mi arrabbio. Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante”, aveva detto di lei.

Malgrado il successo, da sempre travolgente in radio e in tv, Fiorello è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Parla infatti pochissimo della sua famiglia e, quando sua figlia Angelica gli aveva fatto una bella sorpresa a Viva Rai2! interpretando al piano Io vagabondo, si era emozionato moltissimo. Come il giorno del matrimonio di Olivia, in cui però non ha perso la sua verve comica e ha animato la festa tra sketch, canti e balli con gli invitati.