Re Carlo suona il flauto fatto da una carota e tutti notano le sue mani

Re Carlo si diverte a suonare un flauto ricavato da una carota ma il dettaglio delle mani preoccupa in molti e non solo per il gonfiore

Fonte: PA Media Re Carlo

Re Carlo ha ospitato un particolare ricevimento musicale al Castello di Windsor durante il quale ha suonato un flauto ricavato da una carota e si è divertito moltissimo. Ma in molti hanno notato un particolare dettaglio delle sue mani che fa riflettere sulla sua salute.

Re Carlo suona una carota

Re Carlo ha tenuto un divertente ricevimento al Castello di Windsor giovedì 3 aprile. Il Sovrano ha invitato 350 ospiti per celebrare la musica. Sua Maestà era solo, Camilla non era con lui. Probabilmente la Regina si stava già riposando in vista del viaggio in Italia di settimana prossima.

Tra i suoi ospiti c’erano molti artisti della musica d’orchestra e volontari che si occupano di diffondere lo studio della musica. Tra questi c’erano i membri della London Vegetable Orchestra (LVO), che si descrive come “l’unico ensemble del Regno Unito che offre al pubblico intrattenimento ‘fatto in casa’”. In effetti, tutti gli strumenti che suonano sono ricavati dalle verdure, lavorate a mano, che producono un suono molto particolare.

“La LVO offre una deliziosa selezione di zucchine, peperoni, patate, rape svedesi e zucca butternut, accompagnati da una vasta gamma di flauti dolci di carote realizzati dalla nostra superstar nella fabbricazione di flauti dolci, Tim Cranmore”: si legge sul sito dell’orchestra.

Re Carlo, avendo a disposizione i musicisti e i loro strumenti, ha voluto testare di persona e ha provato a suonare un flauto ricavato da una carota. Inutile dire che si è divertito moltissimo a fare questa esperienza. Sua Maestà è stato accompagnato da alcuni componenti dell’orchestra, anche loro flautisti con carote, mentre un altro sembrava suonare una zucca.

Fonte: AP Media

Re Carlo, il dettaglio delle mani che preoccupa

Gli ospiti hanno visto il loro Sovrano allegro e di ottimo umore e questo li ha sollevati. Molte le testimonianze dei presenti, come quella del DJ Alan Livingstone che ha raccontato: “Era di ottimo umore, allegro, rideva e scherzava. Quel sorriso sfacciato quando gli tieni la mano. È così spontaneo“. E ha proseguito: “Stavo parlando con lui di come ho iniziato tardi a fare il DJ e lui ha detto che è meraviglioso e quanto sia bello che mi piaccia”.

Livingstone si è anche soffermato sul ritorno ai doveri pubblici da parte di Carlo, dopo che settimana scorsa è stato costretto ad annullare degli impegni a causa degli effetti collaterali delle cure contro il cancro: “È incredibile che faccia questo sforzo. Che uomo incredibile” e altri hanno aggiunto: “È incredibile il suo senso del dovere. Potrebbe semplicemente restare a letto”.

Fonte: PA Media

Ovviamente le condizioni di salute di Carlo destano preoccupazione nei sudditi. E in effetti, guardando le foto del Re che tiene in mano il flauto-carota mentre lo suona, in molti hanno notato le sue mani gonfie. Questo è un particolare più volte sottolineato. Ma in questo caso a stupire è la diversità tra la destra e la sinistra.

C’è chi scrive sul profilo Instagram di Carlo e Camilla: “Qualcuno ha notato la grande differenza tra la mano sinistra e quella destra del re? Sembra che abbia gravi problemi al fegato 😳”. E altri hanno risposto: “Spero che guarisca presto 🙏”; “Ha sempre avuto le mani gonfie”.