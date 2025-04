Re Carlo torna al lavoro dopo il ricovero ma cancella due viaggi all’estero

Re Carlo conferma gli impegni della settimana dopo il ricovero in ospedale ma deve cancellare due viaggi all'estero per il cancro

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo ha ripreso normalmente il lavoro questa settimana dopo il ricovero lampo in ospedale, lo scorso giovedì 27 marzo, per gli effetti collaterali dovuti ai trattamenti anticancro. Malgrado Sua Maestà si sia ripreso, ha deciso di cancellare due viaggi all’estero.

Re Carlo, come sta dopo il ricovero

La salute di Re Carlo ha fatto nuovamente tremare la Gran Bretagna, dopo che è stato costretto a cancellare all’improvviso una serie di impegni e un breve viaggio a Birmingham a causa di effetti collaterali delle cure anticancro. Il tumore di Carlo non è mai entrato in recessione e lui continua a sottoporsi alle terapie alla London Clinic.

Il Sovrano è stato sotto osservazione una giornata in ospedale e poi è tornato a Clarence House. Il weekend lo ha trascorso tranquillamente a Highgrove dove si è riposato. Anche Camilla era molto preoccupata perché Carlo tende a trascurarsi e a sottovalutare la malattia.

Sua Maestà, comunque, sembra essersi ripreso dal malessere, tanto che il Palazzo ha confermato tutti gli impegni di questa settimana. Carlo ha appuntamenti sia privati che statali. Alcuni appuntamenti sono stati riprogrammati per equilibrare la sua agenda con quella di Camilla. Ma soprattutto per trovare spazi di riposo, visto che dal 7 al 10 aprile, l’augusta coppia sarà in visita in Italia, con un tour piuttosto impegnativo.

Secondo indiscrezioni provenienti da Palazzo, Carlo trascorrerà questa settimana al Castello di Windsor dove, tra l’altro, può contare sulla vicinanza di William e Kate Middleton.

Re Carlo costretto a cancellare due viaggi all’estero

Se il tour in Italia è confermato, Carlo è stato costretto a cancellare due viaggi all’estero a causa del cancro. O meglio, perché deve sottoporsi ancora alle cure contro il tumore che lo ha colpito lo scorso anno.

Non si tratta di viaggi di Stato, ma di due trasferte all’estero per vacanza. Il Re non può allontanarsi troppo da Londra, perché non può interrompere le cure. La visita di Stato in Italia è un’eccezione, come lo è stata quella in Australia dello scorso autunno, perché considerati due momenti strategici del suo regno. Dunque, i medici gli hanno dato il permesso di sospendere per un breve periodo i trattamenti.

Ma laddove non è necessario, è bene che si sottoponga alle cure con la giusta continuità, dato che il cancro è ancora presente.

Così, Carlo ha dovuto rinunciare a due vacanze con Camilla. Il Sovrano aveva infatti prenotato in un resort extra lusso in Africa per trascorrere qualche giorno di relax con la sua consorte. La coppia sarebbe dovuta partire proprio in questi giorni, prima del viaggio in Italia. Ma non è stato possibile.

Così come Carlo dovrà rinunciare al suo trekking in Romania. Il Re ogni anno si ritaglia una pausa in primavera per fare lunghe passeggiate nella campagna romena. Ma, a causa della malattia, i medici gli hanno proibito di partire.

Una fonte ha dichiarato: “Adora la Romania e non vede l’ora di andarci ogni anno, ma avrebbe dovuto camminare troppo e in questo momento non ce la fa”. Carlo ha dovuto saltare anche la settimana bianca in Svizzera che di solito fa con i suoi amici.