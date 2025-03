Re Carlo, il ricovero lampo e l’annullamento degli impegni

Re Carlo costretto al ricovero in ospedale per effetti collaterali legati ai trattamenti contro il cancro. Come sta ora

Fonte: IPA Carlo d'Inghilterra

Re Carlo torna a preoccupare a causa del tumore. Il Sovrano ha avuto bisogno di un ricovero lampo in ospedale per alcuni effetti collaterali delle terapie contro il cancro che non è mai stato in remissione. Buckingham Palace ha fatto sapere comunque che il Sovrano è tornato a Clarence House, ma per precauzione sono stati cancellati tutti gli impegni per i prossimo due giorni.

Re Carlo, necessario il ricovero in ospedale

A dare la notizia del breve ricovero in ospedale di Carlo è stato il Palazzo che in una nota ha spiegato che il Re “ha avuto bisogno di un breve periodo di osservazione in ospedale” a causa di effetti collaterali dovuti al suo trattamento contro il cancro.

Dopo qualche ora di osservazione, il Sovrano è potuto tornare a Clarence House, la sua residenza londinese, ma è stata cancellata la visita a Birmingham, in programma per oggi 28 marzo. Questo in via precauzionale, preferendo ristabilirsi completamente.

Re Carlo, l’annuncio del Palazzo sulle sue condizioni si salute

Le condizioni di salute di Carlo tornano dunque a preoccupare, anche perché il cancro non è mai entrato in remissione. Ma Buckingham Palace tende a rassicurare e nella nota ufficiale si legge: “A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro questa mattina [di giovedì 27 marzo] il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale”.

Il documento prosegue: “Gli impegni pomeridiani di Sua Maestà sono stati pertanto rinviati. Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, a scopo precauzionale, in seguito al parere medico, anche il programma di domani [28 marzo] sarà ridefinito”.

La nota si conclude con le scuse del Re per l’inconveniente: “Sua Maestà desidera inviare le sue scuse a tutti coloro ai quali potrebbe essere stato causato disagio o siano rimasti male a causa di ciò”.

Re Carlo, Camilla non era con lui in ospedale

Carlo è arrivato in auto alla London Clinic giovedì mattina per sottoporsi a un trattamento anticancro programmato. Come è noto, il Re ha ricevuto la diagnosi di tumore nel febbraio del 2024 a seguito di un intervento alla prostata. Attualmente si sta ancora curando, perché la malattia non è mai entrata in recessione, come è accaduto invece per Kate Middleton.

Carlo è arrivato solo alla London Clinic. E anche quando è stato costretto a un breve ricovero, sua moglie Camilla non lo ha raggiunto in ospedale.

Poche ore dopo, il Sovrano è stato dimesso ed è tornato a Clarence House sempre in auto. La Regina è sempre rimasta a Palazzo.

In aggiornamento