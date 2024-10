Ansperto Radice Fossati Confalonieri, chi è il marito di Olivia Testa e genero di Fiorello

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Rosario Fiorello e la figlia Olivia Testa

Ansperto Radice Fossati Confalonieri, questo l’intricato nome completo di colui che è appena divenuto il genero di Rosario Fiorello. Chi crede che vi sia traccia di sangue nobile non sbaglia: stando alle poche informazioni trapelate, il giovane discenderebbe nientemeno che da una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese.

Chi è Ansperto Radice Fossati Confalonieri

Riservato quanto carismatico, Ansperto Radice Fossati Confalonieri è il neo-marito di Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo e frutto del suo primo matrimonio, quello precedente all’incontro con Fiorello. Tra Rosario e Olivia c’è comunque un saldissimo legame: i due si sono innamorati quando la piccola aveva solo tre anni e sette anni dopo, precisamente nel 2003, sono convolati a nozze.

Sul conto del nuovo ingresso in famiglia non si sa molto, eppure abbastanza per avvicinare la sua figura al mondo del marketing, ed in particolare alla creazione di contenuti visivi destinati ai social media. È proprio grazie ai suoi profili social che si è scoperto qualcosa a proposito di lui: discendente diretto di una delle famiglie più antiche appartenenti alla nobiltà milanese, è cresciuto nella capitale lombarda ed ha sviluppato una grande passione per il disegno e per l’arte. Una passione che, fortunatamente, ha poi avuto modo di trasformare nel suo lavoro attuale.

È sul suo profilo Instagram che abbiamo modo di ammirare il suo operato, sottoforma di elaborati grafici. Sulla piattaforma social l’uomo ha infatti un profilo aperto, che conta poco più di mille follower e tramite il quale condivide per la maggiore contenuti legati alla propria carriera artistica: uno di questi in particolare è dedicato proprio all’amore che nutre per Olivia. Si tratterebbe della rielaborazione di una loro dolce scatto, ricordo di un viaggio di coppia in Giappone, per la precisione nel Maruyama Park a Kyoto.

Ansperto Radice Fossati Confalonieri su Linkedin dice di sé: “Estremamente versatile, rapido nell’apprendere, curioso, intraprendente e impegnato – è quello che i miei clienti dicono di me. Con una comprovata esperienza nella creazione di materiali di marketing visivamente attraenti ed efficaci, la mia passione è usare linguaggi e persone per raccontare storie che connettano con il pubblico. Sono anche molto bravo con le battute da papà”.

Ansperto Radice Fossati Confalonieri e Olivia Testa diventeranno presto genitori

Un periodo certamente felice per i due neosposi tanto quanto per la famiglia Fiorello: ebbene sì, come svelato anche dall’abito Olivia e Ansperto diventeranno presto genitori. Il termine della gravidanza è previsto per il prossimo dicembre. Prima di accogliere la nuova vita la coppia ha però deciso di giurarsi amore eterno davanti agli occhi inteneriti di parenti e amici stretti. Già qualche tempo addietro Fiorello, Olivia, Susanna e Ansperto erano stati paparazzati a Venezia intenti nel sopralluogo delle location per le nozze.

Una vera eccezione data la riservatezza di Olivia: raramente la si vede sui social, tanto che le uniche recenti foto di famiglia sono quelle sporadicamente catturate e pubblicate dai settimanali. Questo non può che suggerire come la ventottenne preferisca vivere la propria vita lontana dai riflettori. Di lei si sa soltanto che vive a Milano, che ha studiato design e che è parte del comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Sarà forse proprio grazie agli studi di design che Olivia ed il suo Ansperto si saranno conosciuti?