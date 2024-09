Fiorello, la figlia Olivia presto sposa: la location da sogno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Attimi magici per Rosario Fiorello e la sua famiglia. Olivia, figlia della moglie Susanna Biondo, è pronta a pronunciare il fatidico sì con il compagno Ansperto Radice Fossati Confalonieri: le nozze sono previste per il prossimo ottobre, e i preparativi sono quasi agli sgoccioli. La cornice prescelta è quella della Laguna di Venezia, e proprio tra le calli della città veneta, Fiorello è stato ritratto in compagnia della moglie e della figlia.

Negli scatti pubblicati da Chi lo showman, con il volto coperto da occhiali da sole color senape e cappello da pescatore, affianca Susanna Biondo ed Olivia, quest’ultima al sesto mese di gravidanza. Una duplice gioia per la ragazza, che dovrebbe diventare mamma il prossimo dicembre, a poco più di un mese dal fatidico sì. Nel frattempo, i preparativi fervono: la cerimonia sarà sicuramente molto blindata, considerando anche la proverbiale discrezione della coppia, ma potrebbe presenziare anche qualche volto noto.

La storia d’amore tra Olivia e il fidanzato Anselmo

Olivia Testa convolerà a nozze con il fidanzato Ansperto Radice Fossati Confalonieri, che negli scatti di Chi appare estremamente premuroso nei confronti della ragazza. La coppia è molto riservata: i due vivono a Milano, dove lei lavora nel comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Lui, invece, è discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese, e lavora nel mondo del design e dell’arte, come si evince dai suoi profili social.

Ulteriori informazioni arrivano dal profilo LinkedIn del ragazzo, che si descrive come “estremamente versatile, rapido nell’apprendere, curioso, intraprendente e impegnato.(…) La mia passione è usare linguaggi e persone per raccontare storie che connettano con il pubblico. Sono anche molto bravo con le battute da papà” ha scritto. Un ritratto ironico e sintetico, in piena linea con lo stile di moltissimi coetanei.

Il rapporto tra Olivia Testa e Fiorello

Olivia Testa è nata nel 1993 da una precedente relazione di Susanna Biondo, attuale moglie di Fiorello. Quando lo showman ha iniziato a frequentare la sua attuale compagna, la piccola aveva appena 3 anni: per questo motivo, i due hanno un legame molto profondo. “Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante” aveva raccontato in passato il popolare conduttore.

È stata proprio Olivia a scegliere il nome per la sorellina Angelica, nata nel 2006 dall’amore tra Fiorello e Susanna. Una famiglia allargata, della quale lo showman ha spesso parlato in termini ironici: “Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono. Dicono che le faccio ridere quando mi arrabbio. Sarà giusto?” aveva raccontato a Vanity Fair. Un ritratto divertente, che restituisce la quotidianità di una famiglia come tante nonostante il cognome celebre.