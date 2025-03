Tra Stefano De Martino ed Emma Marrone starebbe rinascendo qualcosa di importante. Un ritorno di fiamma in piena regola, come provano i numerosi indizi dell’ultimo periodo. Alcuni molto romantici, come la dedica che il conduttore di Affari tuoi ha riservato alla sua ex fidanzata, conosciuta oltre quindici anni fa sui banchi di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono tornati insieme?

Il settimanale Oggi ha deciso di mettere in copertina Stefano De Martino ed Emma Marrone perché ha la conferma che i due sono tornati a frequentarsi. Qualche settimana fa lei si è complimentata pubblicamente con lui per il suo spettacolo a teatro, che ovviamente non si è persa. Poi una cena insieme (con amici) e a seguire l’invito di De Martino a Stasera tutto è possibile per Emma.

La Brown sarà infatti ospite speciale dell’ultima puntata del divertente comedy show, che ogni martedì sera appassiona oltre due milioni di spettatori. Proprio durante la registrazione del programma (che andrà in onda su Rai2 il prossimo 8 aprile) Emma e Stefano si sarebbero scambiati dolci gesti che non hanno lasciato indifferenti.

Come fa sapere la rivista, durante la registrazione De Martino ha dedicato alla Marrone Annarè, una delle canzoni più belle e romantiche di Gigi D’Alessio. E dal testo inequivocabile: “Come ho fatto a stare lontano da te. Ma come si è permesso il tempo a vederci divisi. Soltanto tu sei uguale a te”. Il brano racconta di un amore da riconquistare, nonostante la relazione sia finita da tempo. Proprio come quella di Stefano ed Emma, che si sono lasciati nel 2012…

Dopo la registrazione della puntata, Emma e Stefano e parte del cast di Stasera tutto è possibile (tra cui Francesco Paolantoni, molto amico di De Martino) sono andati a cena in una nota pizzeria napoletana, nel quartiere Rione Sanità. E qui la Marrone ha ricambiato la dolcezza di De Martino dedicando al suo ex Tu si’ na cosa grande di Domenico Modugno.

Attualmente il presentatore e l’artista risultano entrambi single e nessuno dei due ha commentato o smentito le ultime indiscrezioni. Ad oggi solo il tempo ci dirà se un amore come quello di Stefano e Emma è di quelli che fanno dei giri immensi e poi ritornano…

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Stefano De Martino ed Emma Marrone

Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti e innamorati nel 2009, quando entrambi erano allievi ad Amici di Maria De Filippi. Tra alti e bassi la relazione è andata avanti fino al 2012, quando è arrivato il ciclone Belen Rodriguez. Un colpo di fulmine per l’ex ballerino che non ha esitato all’epoca a mollare la cantante, alla quale aveva già fatto la proposta di matrimonio, per stare con la soubrette argentina. Ed è con lei che ha formato un famiglia: un anno dopo il primo incontro è infatti nato il piccolo Santiago.

Emma e Stefano non si sono rivolti la parola per ben dieci anni: del resto la Marrone ha vissuto un tradimento pubblico, un grande dolore. Poi nel 2022 qualcosa è cambiato (pare anche grazie all’intervento di Maria De Filippi) e gli antichi dissapori hanno lasciato spazio alla ripresa di un rapporto più sereno, per quanto formale.

“Tra noi c’è un bel rapporto – ha assicurato De Martino in un’intervista di qualche tempo fa -. Per me è impensabile tagliare i ponti con le persone con cui ho condiviso un pezzo di vita. Io e lei ci siamo conosciuti molti anni fa quando eravamo due ragazzini, abbiamo vissuto molte cose insieme e custodisco tanti ricordi con lei”.

E poi: “Pensate che eravamo appena maggiorenni quando tutto è nato. Con lei ho mosso i primissimi passi in televisione, ho cominciato questa avventura meravigliosa. Per entrambi è stato l’inizio di qualcosa di magico e importante. Ed è lì che è iniziata la nostra nuova vita. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.