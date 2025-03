Stefano De Martino, invito speciale in tv per Emma Marrone

Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme in tv. Proprio come ai tempi di Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha lanciato entrambi nello showbiz, ma con qualche anno di più di esperienza e maturità. Dopo la burrascosa rottura nel 2012 a causa del tradimento dell’ex ballerino con Belen Rodriguez, il conduttore Rai e l’artista salentina hanno saputo ricreare un rapporto di stima ed amicizia. E nell’ultimo periodo si sono riavvicinati parecchio tanto da spingere De Martino a fare un invito importante alla sua ex fidanzata storica.

Stefano De Martino invita Emma Marrone a Stasera tutto è possibile

Stando a quanto spiffera Dagospia, Stefano De Martino avrebbe deciso di invitare Emma Marrone all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il divertente programma che conduce ogni martedì sera su Rai2. Contrariamente a quanto rivelato nei giorni scorsi, la finale non vedrà un passaggio su Rai1 ma Stefano sarebbe comunque pronto a fare il “colpaccio” con l’invito alla cantante.

“Dalle parti dell’Auditorium Rai di Napoli assicurano che Stefano De Martino per l’ultimo appuntamento stagionale in onda l’8 aprile ha deciso di invitare nientepopodimeno che Emma Marrone”, fa sapere il portale, che aggiunge che al momento la musicista non ha ancora preso una decisione in merito.

“Il loro finto ritorno di fiamma era stato accennato dai settimanali rosa dopo la presenza della cantante allo spettacolo teatrale del “pube de oro” di TeleMeloni. – scrive Giuseppe Candela – Tutto può essere cavalcato per poi essere smentito magari proprio nel corso dell’ospitata dell’ex fidanzata che fu tradita da De Martino con Belen Rodriguez, a sua volta tradita con dodici donne diverse. L’invito di De Martino è arrivato, Emma accetterà?“.

Per ora sembra dunque smentito una presunta reunion amorosa tra Emma e Stefano anche se ovviamente i fan più accaniti, i famosi Stemmini, continuano a crederci. Tra l’altro non è la prima volta che si parla di un ritorno di fiamma, già in passato si è vociferato di un riavvicinamento tra i due quando, nel 2015, De Martino ha lasciato Belen la prima volta.

Stefano, però, non ha mai commentato tali insinuazioni. In un’intervista di qualche anno fa, il conduttore ha rivelato di aver mantenuto semplicemente un buon legame con Emma.

“Tra noi c’è un bel rapporto – ha assicurato De Martino -. Per me è impensabile tagliare i ponti con le persone con cui ho condiviso un pezzo di vita. Io e lei ci siamo conosciuti molti anni fa quando eravamo due ragazzini, abbiamo vissuto molte cose insieme e custodisco tanti ricordi con lei”.

E poi: “Pensate che eravamo appena maggiorenni quando tutto è nato. Con lei ho mosso i primissimi passi in televisione, ho cominciato questa avventura meravigliosa. Per entrambi è stato l’inizio di qualcosa di magico e importante. Ed è lì che è iniziata la nostra nuova vita. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono tornati insieme?

Nell’ultimo periodo Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati paparazzati a cena insieme. Non da soli ma in comitiva ma tanto è bastato per accendere le speranze dei più romantici. Tra l’altro, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

La sintonia tra la cantante e il conduttore di Affari tuoi resta però innegabile, tanto che Emma non ha esitato a recarsi a teatro per assistere allo spettacolo dell’ex, con tanto di dedica sui social.

Attualmente risultano entrambi single. E ad oggi solo il tempo ci dirà se un amore come quello di Stefano e Emma è di quelli che fanno dei giri immensi e poi ritornano…