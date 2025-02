Emma Marrone e Stefano De Martino a cena insieme dopo la dolce dedica

Fonte: IPA Emma Marrone e Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino ancora insieme. Sono passati più di dieci anni dalla fine della loro storia d’amore eppure i due non smettono di far parlare con il loro feeling speciale. Un feeling così forte e unico che sembra resistere a tutto: ai tradimenti, agli allontanamenti, alle malelingue e al tempo. E ora Emma e Stefano sono tornati ad essere più vicini che mai, per la gioia di tutti gli Stemmini che, fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, non hanno mai smesso di crederci.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati insieme?

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme a cena. Precisiamo, non da soli ma con una comitiva. Però i due erano seduti vicini e durante la serata hanno parlato amabilmente, e in confidenza, per tutto il tempo. La notizia è stata riportata da Dilingernews di Fabrizio Corona, con tanto di foto che fa sognare chi ha sempre sperato in un ritorno di fiamma tra Emma e Stefano.

Alessandro Rosica, altro esperto di cronaca rosa, ci ha tenuto a chiarire che la Marrone e De Martino dopo la cena hanno lasciato il ristorante separatamente. Nessuna sorpresa post serata dunque. E forse è ancora troppo azzardato parlare di una vera e propria reunion amorosa. Tra l’altro, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

La sintonia tra la cantante e il conduttore di Affari tuoi resta però innegabile, tanto che Emma non ha esitato a recarsi a teatro per assistere allo spettacolo dell’ex fidanzato, con tanto di dedica sui social.

Attualmente risultano entrambi single. E ad oggi solo il tempo ci dirà se un amore come quello di Stefano e Emma è di quelli che fanno dei giri immensi e poi ritornano…

Il rapporto oggi tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono amati dal 2009 al 2012. La loro storia d’amore è nata nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, trampolino di lancio per entrambi nel mondo dello spettacolo. Una relazione seria, ma allo stesso tempo tormentata: lui ha avuto prima un flirt con Giulia Pauselli e poi si è innamorato di Belen Rodriguez, che ha sposato nel 2013.

In passato si è vociferato di un riavvicinamento tra Emma e Stefano quando, nel 2015, De Martino ha lasciato Belen la prima volta. Stefano, però, non ha mai commentato tali insinuazioni. In un’intervista di qualche anno fa, il conduttore ha rivelato di aver mantenuto un buon legame con l’ex fidanzata storica.

“Tra noi c’è un bel rapporto – ha assicurato Stefano -. Per me è impensabile tagliare i ponti con le persone con cui ho condiviso un pezzo di vita. Io e lei ci siamo conosciuti molti anni fa quando eravamo due ragazzini, abbiamo vissuto molte cose insieme e custodisco tanti ricordi con lei”.

E poi: “Pensate che eravamo appena maggiorenni quando tutto è nato. Con lei ho mosso i primissimi passi in televisione, ho cominciato questa avventura meravigliosa. Per entrambi è stato l’inizio di qualcosa di magico e importante. Ed è lì che è iniziata la nostra nuova vita. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.