Tra Emma Marrone e Stefano De Martino l’amicizia e la stima non si è mai conclusa. I due in diverse occasioni hanno svelato di volersi ancora molto bene, malgrado la fine del loro rapporto amoroso. Proprio a dimostrazione di questo legame indissolubile tra i due ex fidanzanti, la cantante è stata presente a una tappa dello spettacolo del conduttore televisivo, Meglio Stasera, mostrando tutta la sua stima per l’artista con una story pubblicata sul suo canale Instagram ufficiale.

Emma Marrone allo spettacolo di Stefano De Martino

Stefano De Martino è il conduttore del momento e la rivelazione della stagione televisiva attuale. Il presentatore, infatti, fa segnare sempre degli ottimi ascolti sia con il suo show tv preserale Affari tuoi, che con la trasmissione divertente di Rai Due Stasera tutto è possibile. Ma il successo dell’ex ballerino di Amici non si ferma al campo televisivo, visto che in questo periodo è impegnato anche in uno spettacolo teatrale, che ha fatto segnare diversi sold out.

Lo show s’intitola Meglio Stasera e vede Stefano De Martino come protagonista assoluto nel ruolo di one man show, mentre racconta la sua vita e mette in mostra le sue qualità artistiche nel campo della conduzione, della danza e del canto. Proprio mentre dava prova delle sue doti canore, esibendosi sulle note di La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, Emma Marrone ha deciso di tributargli una dedica.

I due sono stati insieme per diversi anni in passato e, adesso, mantengono un legame di amicizia molto speciale, tanto che la cantante ha deciso di seguire lo spettacolo nel quale il suo ex era protagonista al Teatro Brancaccio a Roma, la sera dell’8 febbraio 2025. Seguendo una performance del conduttore televisivo, Emma Marrone ha scritto su Instagram: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step”.

La storia d’amore tra i due era nata durante la loro partecipazione al talent show Amici nel 2009, in cui ha trionfato la cantante. In seguito, però, la relazione si era interrotta improvvisamente, secondo le indiscrezioni per il tradimento del ballerino con Belen Rodriguez, poi diventata sua moglie e madre di suo figlio Santiago. In ogni caso, in seguito, i due ex allievi della trasmissione televisiva di Canale 5 hanno ricucito il loro rapporto e si sostengono l’un l’altro nelle loro carriere lavorative. Anche Stefano De Martino, infatti, ha partecipato a un party di presentazione di un singolo della cantante negli anni passati, svelando il loro affetto reciproco.

Stefano De Martino, i rapporti con le ex

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono rimasti in buoni rapporti, dopo la fine della loro relazione. Ma il conduttore televisivo ha svelato di recente ai microfoni del podcast BSMT che, in generale, lui prova a ricucire sempre i rapporti con le persone che ha amato: “Per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi, perché c’eri quando quei progetti erano solo dei sogni, è in qualche modo riconoscersi e dire ‘Ce l’abbiamo fatta’”.

Anche con Belen Rodriguez, infatti, malgrado i presunti continui tradimenti, il presentatore sembra essere riuscito, adesso, a creare un rapporto amichevole.