Mara Venier resta a Domenica In ancora per un anno, con la volontà di chiudere un cerchio e di tornare poi a dedicarsi al marito Nicola

Immaginare Domenica In senza Mara Venier? Difficile, molto difficile: la Zia d’Italia ha reso il contenitore domenicale di Rai1 a sua immagine e somiglianza. Vedere lo studio ci fa sentire in famiglia: Mara la conosciamo tutti, con la volontà di fare sempre bene e meglio. E quando non ha trattenuto le lacrime per l’ultima puntata di Domenica In, un po’ abbiamo temuto di non rivederla alla conduzione. Ma la decisione è arrivata: del resto, negli ultimi mesi non ha passato un periodo tranquillo.

Mara Venier, la decisione su Domenica In: cosa cambia

Il pianto liberatorio di Mara Venier, le parole per il marito Nicola in diretta, il ringraziamento per la Rai: un finale non da manuale per Domenica In. Ma l’addio al programma è rimandato al prossimo anno: quante volte abbiamo sentito dire “è l’ultima edizione”? La prossima, confermata, potrebbe esserlo davvero. Ed è Mara stessa a svelarlo al Corriere della Sera, all’indomani delle forti emozioni.

“Ogni volta lo dico assolutamente convinta, ma ormai so che lavorare fa molto bene nei momenti difficili. La verità sull’anno prossimo? Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma”. Mara torna, dunque, ma in modo “diverso”: forse si prepara davvero il terreno a qualcosa di nuovo, a un programma rinnovato, più corale.

“Con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”. Al momento, però, nessun nome, anche se già circola quello del grande amico Alberto Matano. Tra i professionisti più idonei a raccogliere un’eredità tanto importante (e ingombrante). C’è, dunque, la ferma volontà di concludere l’esperienza televisiva celebrando il cinquantesimo di Domenica In, con un’intenzione, la speranza di chiudere un cerchio: “Vorrei una squadra come quella dei miei inizi”. Anche se nessuno di noi è davvero pronto per salutare la “Zia”.

La volontà di dedicarsi al marito Nicola: “È stato molto male”

Per la Venier, c’è ancora qualche impegno televisivo in programma: poi, però, ha intenzione di fermarsi, di riposarsi e di dedicarsi a lui, al marito Nicola. che negli ultimi mesi c’è stato sempre ed è stato molto male. “Un mese fa ha avuto anche una ulteriore complicazione e ora lo aspetta una lunga convalescenza e ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi. E io sarò al suo fianco”.

Così la Venier ha sciolto definitivamente le riserve sul futuro. Perché, oltre gli impegni televisivi, la vita chiama, e non sempre è facile: lo stesso Carraro aveva spiegato i suoi problemi di salute sui social, per cui ha trascorso dei periodi in ospedale. “Una combinazione micidiale fra ernia del disco e problemi ai polmoni mi ha steso”. Per la vita privata non sono stati mesi facili, ed è anche questo il motivo per cui ha voluto fare la dedica al marito durante i saluti finali nella puntata di Domenica In del 18 maggio. “Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”.